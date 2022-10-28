28 Eki 2022 - 10:23- Belediyeler G: 28 Eki 2022 - 10:24

Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı...

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Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Eymir Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi’nde Rahmankul Han Emekliler Konağı’nı açıyor.

Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı... mask
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Gölbaşı’nda yaşayan, kıymetli büyükler için, onların rahatça sosyalleşebilmeleri için "Siz Emek Verdiniz Şimdi Sıra Bizde" sloganıyla Emekliler Konağı’nı açtıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak, değerli büyüklerimiz bizim için çok önem taşıyor. Onları rahat ettirmek için, ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Kıymetli büyüklerimiz bizlere baktı, büyüttü. Bu yaşlara getirdi. Emeklilik zamanlarında, bir sıkıntıları olduğunda hemen yanı başlarında olmak bizim için çok fazla önem arz ediyor. Gölbaşı’mıza değerli bir yer daha kazandırmış oluyoruz.” dedi. Sosyal, kültürel donatı alanlarıyla hazırlanan Emekliler Konağı’nda ilçede yaşayan büyükler, çay, kahve içip satranç, tavla gibi oyunlar oynayabilecek, gün organizasyonlarını yapabilecek, birlikte sohbet edebilecekleri nezih bir ortamda bulunmuş olacak. 
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28 Eki 2022 - 10:23 - Belediyeler

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