28 Eki 2022 - 10:51- Belediyeler G: 28 Eki 2022 - 10:52

Ankara Haber; İlelebet Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet!

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 
Ankara Haber; İlelebet Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Alper Taşdelen, yayımladığı mesajında, “Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara” vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi: 

“Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da tarihi sorumluluğumuzun bilincinde olarak her gün daha fazla çalışıyor, Çankayamıza ve ülkemize büyük eserler kazandırıyoruz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi “Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.” Bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu cesaretle hareket ediyor, hem ilçemize hem insanımıza hem de Atatürk’e ve O’nun kurduğu Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. Biz ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz. Çünkü Atatürk’ümüzün bize mirası, halk için gece gündüz çalışmaktır.

Biliyoruz ki geçmişin ışığıyla yol alanlar geleceği aydınlatabilir. Biz Atatürk’ün ışığıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetildiği sürece insanlık ailesinin bir parçası olacağına inanıyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında, barışın ve kardeşliğin hakim olmasını savunuyoruz. İşte bütün bunların olması için Atatürk’e ve O’nun yol göstericiliğini rehber alıyoruz. İşte bu yüzden ‘İlelebet Cumhuriyet’, ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyoruz. 

Ne mutlu Atamızın mirasına sahip çıkanlara, ne mutlu cumhuriyet değerleri için gece gündüz çalışanlara. Eşit yurttaşlık hakkının, adaletin ve demokrasinin teminatı Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun.” 

Alper Taşdelen 29 Ekim saat 18.00’de Çankaya Belediyesi önünden başlayıp Anıtkabir’e kadar sürecek Meşaleli Yürüyüşe ve ardından Anıtpark’ta düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı konserlerine tüm vatandaşları davet etti.   

# Ankara Haber; İlelebet Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet!, ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı...
Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda... mask
Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda...
Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu... mask
Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi...
Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı...
Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet...
Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye...
Ankara Haber; Cumhuriyet Coşkusu Altındağ'da Yaşanacak...Millet Bahçesinde Kıraç Rüzgarı... mask
Ankara Haber; Cumhuriyet Coşkusu Altındağ'da Yaşanacak...Millet Bahçesinde Kıraç Rüzgarı...
Ankara Haber; Gölbaşı'nda Şanlıurfa Kültür Turu Gezi Kuraları Çekildi mask
Ankara Haber; Gölbaşı'nda Şanlıurfa Kültür Turu Gezi Kuraları Çekildi
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı...
Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda... mask
Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda...
Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu... mask
Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi...
Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet...
Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor...
Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı...
Ankara Haber; Cumhuriyet Coşkusu Altındağ'da Yaşanacak...Millet Bahçesinde Kıraç Rüzgarı... mask
Ankara Haber; Cumhuriyet Coşkusu Altındağ'da Yaşanacak...Millet Bahçesinde Kıraç Rüzgarı...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye...
Ankara Haber; Mamaklı Çiftçilere Buğday ve Arpa Tohumu Desteği... mask
Ankara Haber; Mamaklı Çiftçilere Buğday ve Arpa Tohumu Desteği...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden İlçede Yaşayan Büyükler İçin Emekliler Konağı...
Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda... mask
Ankara Haber; Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde Atatürk Portreleri Resim Sergisi Gölbaşı’nda...
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Ekim 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Ekim 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu... mask
Ankara Haber; Mamaklı Gençlerin Cumhuriyet Koşusu...
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Engelli Gündüz Bakımevi...
Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 5 Bin 112 Düğün ve Özel Gün İçin Ücretsiz Hizmet...
Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Ev Ekonomisine Kadın Eli Değiyor...
Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi Açıldı...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Cumhuriyetin 99.Yılında 99 Hediye...
Ankara Haber; Cumhuriyet Coşkusu Altındağ'da Yaşanacak...Millet Bahçesinde Kıraç Rüzgarı... mask
Ankara Haber; Cumhuriyet Coşkusu Altındağ'da Yaşanacak...Millet Bahçesinde Kıraç Rüzgarı...

28 Eki 2022 - 10:51 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL