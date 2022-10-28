28 Eki 2022 - 11:06- Spor G: 28 Eki 2022 - 11:07

A Milli Kadın Hentbol Takımı Medya ile Buluştu!

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2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile 5 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da karşılaşacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Medya ile Buluştu! mask
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Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Ankara THF Spor Salonu'nda sabah video analiz çalışmasına katılan Kadın Milli Takımı, antrenman öncesinde medya mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

A Milli Takımımız, THF Spor Kompleksi'nde İngiltere ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de (TSİ) başlayacak.

Millilerimiz, tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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28 Eki 2022 - 11:06 - Spor

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