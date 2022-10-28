A Milli Kadın Hentbol Takımı Medya ile Buluştu!

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde Ankara THF Spor Salonu'nda sabah video analiz çalışmasına katılan Kadın Milli Takımı, antrenman öncesinde medya mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı.

A Milli Takımımız, THF Spor Kompleksi'nde İngiltere ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak. Her iki karşılaşma da saat 20.00'de (TSİ) başlayacak.

Millilerimiz, tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.