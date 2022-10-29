29 Eki 2022 - 00:04- Spor G: 29 Eki 2022 - 00:05

Dünya Şampiyonlarından Gençlerbirliği’ne Ziyaret

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Dünya Şampiyonlarından Gençlerbirliği’ne Ziyaret Dünya Şampiyonluğu sevincini ülkemize yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Gençlerbirliği’ni ziyaret ederek Başkan Niyazi Akdaş’a imzalı forma takdim etti.

Dünya Şampiyonlarından Gençlerbirliği’ne Ziyaret mask
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Geçtiğimiz haftalarda Dünya Kupası finalinde Angola’yı yenerek Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’mızın Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Gençlerbirliği’ni ziyaret etti.

Ampute Futbol Milli Takım oyuncularının imzalı formasını Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş’a takdim eden Teknik Direktör Osman Çakmak ve Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Osman Çakmak ve Kaleci Antrenörü Erhan Kuşkapan, Gençlerbirliği Futbol Akademisi sahasında oynanan Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü U16 takımları arasındaki maçı da birlikte izledi. Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü U16 takımları arasında oynanan ve 1-0 Ankara Keçiörengücü’nün kazandığı karşılaşmayı, A Takım Teknik Direktörü Taşkın Aksoy ve yardımcıları da saha kenarından takip etti.
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29 Eki 2022 - 00:04 - Spor

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