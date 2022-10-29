29 Eki 2022 - 10:31- Belediyeler G: 29 Eki 2022 - 10:32

Ankara Haber; Çankaya’da Cumhuriyet Coşkusu Emir Can İğrek Konseriyle Başladı...

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Çankaya Belediyesi Cumhuriyetin 99. Yılını etkinliklerle kutluyor. 28 Ekim Cuma günü gençlerin sahne aldığı “Kampüs Sokakta” etkinliğiyle Anıtpark’ta başlayan Cumhuriyet coşkusu Emir Can İğrek konseriyle devam etti.
Ankara Haber; Çankaya’da Cumhuriyet Coşkusu Emir Can İğrek Konseriyle Başladı... mask
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Alper Taşdelen: “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten asla vazgeçmeyeceğiz ve bu güzel Cumhuriyeti nice yüzyıllara taşıyacağız” 

Cumhuriyetin 99. Yıl kutlamaları Çankaya’da 28 Ekim’de başladı. Anıtpark, gençlerin ve üniversite topluluklarının oluşturduğu 40 grup kurdukları stantlar ile çeşitli etkinliklere sahne oldu. Grup Capoeira Muzenza Türkiye grubunun dansı alanı dolduranları coşturdu. ODTÜ Hip-Hop Topluluğu ile gençlerin kurdukları yerel grupların konserleri de büyük ilgi gördü.

Akşam ise özellikle gençler tarafından çok sevilen sanatçı Emir Can İğrek konseriyle sürdü. Konsere binlerce Ankaralı katılırken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Cumhuriyet coşkusunu gençlerle birlikte yaşadı. 

TAŞDELEN: “TÜRK GENÇLİĞİ ATASININ İZİNDEDİR”

Gençlerin sevgilisi Emir Can’a çiçek sunan Başkan Taşdelen; “Biz, demokrasiden, özgürlükten asla vazgeçmeyeceğiz. Bize eşit yurttaşlık getiren Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten asla vazgeçmeyeceğiz ve bu güzel Cumhuriyeti nice yüzyıllara taşıyacağız” dedi. Gençlere iyi ki varsınız diye seslenen Taşdelen sözlerini; “Sizler olduğunuz için Atatürk bu Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gözü arkada kalmasın Türk Gençliği Atasının izindedir. Yaşasın Cumhuriyet” şeklinde tamamladı. 

EMİR CAN İĞREK SEVİLEN ŞARKILARIYLA COŞTURDU

Başkan Taşdelen’in konuşmasının ardından son dönemin popüler sanatçısı Emir Can İğrek sahneye çıktı. Özellikle gençlerin tıklım tıklım doldurduğu Anıtpark’ta büyük bir coşku ile karşılanan Emir Can, milyonlara ulaşan şarkılarını seslendirdi. “Beyaz Skandalım”, “Saman Sarısı”, “Defoluyorum”, “Beyoğlu”, “Kor” gibi şarkılarını alanı dolduran gençlerle birlikte söyleyen Emir Can’ın en sevilen şarkılarından olan “Nalan” şarkısına da tüm Ankaralılar eşlik etti. 

Çankaya Belediyesinin Cumhuriyetin 99. Yılı kutlamaları 29 Ekim de düzenlenen bando gösterileri, meşaleli yürüyüş ve akşam 19.30 da Anıtpark’ta düzenlenecek Can Bonomo ve KÖFN konseriyle devam edecek. 

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29 Eki 2022 - 10:31 - Belediyeler

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