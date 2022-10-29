29 Eki 2022 - 16:08- Belediyeler G: 29 Eki 2022 - 16:09

Ankara Haber; Etimesgut'ta Cumhuriyet Coşkusuna Engel Yok...

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Cumhuriyet’in 99. Kuruluş yıl dönümü Etimesgut'ta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Engelsiz Yaşam Merkezi Cumhuriyet sergisi açtı, tiyatro gösterisi düzenledi, konser verdi.
Ankara Haber; Etimesgut'ta Cumhuriyet Coşkusuna Engel Yok... mask
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Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 99. yıl dönümü kutlamaları Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda gerçekleşti. Müzenin kapalı alanında bulunan Sakarya Meydan Muharebesi panoramik resmi önünde kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katılarak engelli öğrencilerin coşkusuna, heyecanına ortak oldu.

Engelliler verdikleri konserle marşlarla, şiirlerle izleyenleri coşturdular. Engelli öğrencilerin hazırladıkları Kurtuluş Savaşı Tiyatrosu büyük beğeni aldı.

Yine engellilerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi açıldı. Sergiyi gezen Demirel öğrencilerle sohbet ederek yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti. Demirel, “Cumhuriyet coşkusuna engel olur mu hiç. Cumhuriyetimizin 99. yılını Engelsiz Yaşam Merkezimizle birlikte Türk Tarih Müzesi ve Parkımız'da, Kurtuluş Savaşı panoramik resmi önünde kutladık.

Şarkılar, türküler, şiirler, marşlarla coştuk. Harikasınız çocuklar. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bayramımız Kutlu Olsun. Bizlere bu güzel ülkeyi, Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Cumhuriyet kutlamaları Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulunda da devam etti buradaki törenlere Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra Etimesgut kaymakamı Naci Aktaş da katıldı öğrencilerin Cumhuriyet orası büyük alkış aldı Yine Türk Tarih müzesindeki Cumhuriyet kutlamalarında da coşku Zirve yaptı

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29 Eki 2022 - 16:08 - Belediyeler

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