Ankara Haber; Keçiören’de Gün Boyu Cumhuriyet Coşkusu Yaşandı...

Başkan Altınok burada yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiören olarak ayrı bir sevincimiz ayrı bir mutluluğumuz daha var. Milli Mücadele’nin ışığı, Milli Mücadele’nin Güneşi, Milli Mücadele’nin otağı Keçiören’dir. Atatürk, 29 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğinde ilk olarak Keçiören'e geliyor. Yani Milli Mücadele’nin karargâhı Keçiören’dir.

Başta bize bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Keçiören’de gün boyu yaşanan Cumhuriyet coşkusu Keçiören Aşağı Eğlence Mahalle Muhtarlığı ve Etlik Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde oluşturulan Mahalle Korosu’nun Kanuni Parkı’ndaki açık hava konseriyle devam etti. Keçiörenlilere coşkulu anlar yaşatan konsere katılan Başkan Altınok, buradaki kutlamalara katılarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Keçiören’deki en renkli kutlama ise buz üstünde yaşandı. Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nde öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde renkli dans gösterisine imza attılar. Bayrak şovlarıyla izleyicileri kendine hayran bırakan genç patenciler Cumhuriyete bağlılık mesajı verdiler. Başkan Altınok buradaki gösteriye de katılarak öğrencileri ve aileleri tek tek tebrik etti.

Keçiören’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 19.30’da ilçedeki Fatih Stadı’nda düzenlenecek Esat Kabaklı konseriyle son bulacak. ​

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