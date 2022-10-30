Ankara Haber; Keçiören’de Konserli Cumhuriyet Coşkusu...

Yürüyüşünün son bulduğu Fatih Stadı’nda coşkulu bir Cumhuriyet konseri düzenlendi. Konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ve TRT Ses Sanatçısı Emine Karakuş sahne alarak Keçiörenlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Keçiören Cumhuriyet konserine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile Keçiörenliler katıldı.

Başkan Turgut Altınok konserde yaptığı konuşmada, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Devletimizin kurtuluşunda, doğuşunda ve kuruluşunda Keçiören önemli bir yere sahiptir. Atatürk Ankara’ya geldiğinde ilk Keçiören’e gelmiştir. Keçiören Milli Mücadele’nin merkezidir. Bu anlamda da çok onurlu ve çok mutluyuz.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık için Milli Mücadele’yi başlattığını ve büyük kahramanlık destanına imza attığını söyleyen Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Osmanlı İmparatorluğumuz çökmeye başladıktan sonra artık bütün kaleler gitmiştir. Balkanlar, Ortadoğu, Arap Yarımadası gitmiş Ankara’ya kadar düşman askerleri tarafından toprağımız işgal edilmiştir. Emperyalist güçler ülkemizi paramparça edeceklerdi. İngiliz mandalığını kabul etmek isteyenler oldu. Ama genç bir subay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ya istiklal ya ölüm' dedi. ‘Türk milleti esareti kabul etmez, ya hür yaşar ya da şehit olur' diyerek de Milli Mücadele’nin ateşini yakmıştır.”

Cumhuriyete giden yoldan Milli Mücadele’ye yaşlı genç herkesin gönüllü olarak katıldığını da belirten Altınok şunları söyledi:

“Cumhuriyet kurulduğunda nüfusumuzun yüzde 30’u erkek yüzde 70’i kadındı. Çoğu yaşlı veya çocuklardan oluşuyordu. İşte böyle bir millet, böyle bir devlet böyle bir imana sahibiz. Atatürk’e Çanakkale Savaşı’ndan sonra soruyorlar, ‘Düşman sizden gerek hava gerek Deniz kuvvetleri gerek ikmal bakımından çok güçlüydü, bu zaferi neye borçlusunuz?’ Atatürk de, ‘Bu zaferi Türk milletinin imanına ve engin cesaretine borçluyuz' diyor. Bu devlet şehitlerin kanlarıyla sulanmış olan kutsal bir devlettir. Bize bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi; Şerife Bacıları, Kara Fatma’ları hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Başkan Altınok konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin daha parlak olacağını şu sözlerle dile getirdi:

“Füzelerimiz, savaş gemilerimiz, obüslerimiz, İHA ve SİHA’larımız, roketlerimiz, insansız denizaltılarımız geliştirildi. Savunma sanayimiz gelişti. Bu hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz daha parlak geleceğimiz daha güçlü. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi koruyalım.”

Birbirinden güzel ezgilerin seslendirildiği Cumhuriyet konseri havai fişek gösterileriyle sona erdi. ​

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