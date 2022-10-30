Ankara Haber; Altındağ'da 29 Ekim Coşkusu...

Ankaralılar sevilen sanatçı Kıraç'ın şarkılarıyla coştu. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Kıraç konseri, on binlerce kişiyi bir araya getirdi. On binlerce kişi Kıraç şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

"BÜYÜK ZAFERLER BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANIR"

Ankaralıların konser coşkusuna ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bu yıl Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünü kutluyoruz. Bu kadar önemli bir gün, kendisine yakışır şekilde, büyük bir coşkuyla kutlansın istedik. Coşkumuza ortak olan herkese çok teşekkür ederiz. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.