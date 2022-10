Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Ankara Işık Seli Oldu...

Alper Taşdelen: “Cumhuriyet bizim, Atatürk bizim, ay yıldızlı bayrağımız bizim, bu güzel memleket bizim. Cumhuriyet ikinci yüzyılına girdiğinde Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice yüzyıllara.”

Çankaya Belediyesinin iki gün boyunca aralıksız süren Cumhuriyetin 99. Yılı kutlamaları coşku dolu geçti. Çankaya’da 28 Ekim’de “Kampüs Sokakta” ve Emir Can İğrek konseri ile başlayan Cumhuriyetin 99. Yıl kutlamaları 29 Ekim gecesi Anıtpark’ta düzenlenen Can Bonomo konseri ile zirveye çıktı. 7’den 70’e on binlerce Ankaralı Anıtkabir'in yanı başında Cumhuriyet’e sahip çıkarak kutlamaya katıldı.

Çankaya Belediyesi tarafından 29 Ekim muhteşem etkinliklerle tüm ilçe genelinde kutlandı. Sabah saatlerinde Çayyolu Atapark’ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenkler konuldu. CHP Çankaya İlçe Başkanlığı, İyi Parti Çankaya İlçe Başkanlığı ve birçok sivil toplum kuruluşunun da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoytur da gösteri düzenledi.

Atapark’ta düzenlenen etkinliklerin ardından Çankaya Bandosu Bahçelievler 7. Cadde, Kızılay ve Kuğulu Park’ta vatandaşlarla buluştu. Her noktada halkın büyük coşkusuyla karşılanan bando takımı çaldıkları neşeli şarkılar ve marşlarla bayram sevinci yaşattılar. Kuğulu Park’taki kutlamalara Hoytur da danslarıyla renk kattı.

MEŞALELER ANKARA’YI AYDINLATTI

Çankaya Belediyesi’nin “İlelebet Cumhuriyet” sloganıyla hazırladığı kutlama programı KÖFN ve Can Bonomo konserleri öncesinde düzenlenen Meşaleli Yürüyüş ile sürdü. Çankaya’da gelenekselleşen Meşaleli Yürüyüş’e binlerce Başkentli katıldı. Meşaleli yürüyüşte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Ankara Milletvekilleri ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti.

Cumhuriyet sevdalılarının ellerindeki aydınlığın simgesi meşaleleriyle marşlar söyleyerek gerçekleştirdikleri yürüyüş, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de son buldu.

“BİZİM BİR VAZGEÇİLMEZİMİZ VAR”

Konser öncesi konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sözlerine; “Merhaba Cumhuriyet sevdalıları, merhaba Mustafa Kemal’in yoldaşları, Cumhuriyetimizin 99. Yaşını kutlamak için Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı başındayız” şeklinde başladı. Cumhuriyetin egemenliği padişahtan alıp halka veren bir yönetim şekli olduğu için en büyük bayram olduğunu kaydeden Başkan Taşdelen, “Atatürk; ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ dedi ve Cumhuriyeti gençlere emanet etti.

Bizler, eşit, herkesin özgür olduğu, ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen istiyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet ikinci yüzyılına girdiğinde Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Bizim bir vazgeçilmezimiz var. Ne kadar hayatımızdan çıkarmaya çalışırlarsa çalışsınlar nafile. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var” ifadelerini kullandı.

Taşdelen'in, “Cumhuriyet bizim, Atatürk bizim, ay yıldızlı bayrağımız bizim, bu güzel memleket bizim. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bunun garantisi sizlersiniz. Hep birlikte bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice yüzyıllara” sözlerine alanı dolduran binlerce Başkentli alkışlarıyla eşlik etti.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA KÖFN VE CAN BONOMO RÜZGARI

Çankaya Belediyesinin Cumhuriyetin 99. Yılı kutlamaları KÖFN ve Can Bonomo ile devam etti. Anıtpark’ı dolduran 7’den 70’e binlerce Ankaralı önce KÖFN ile sonra da Can Bonomo ile doyasıya eğlendi. “Bi Tek Ben Anlarım”, “Güneşe Dokundum”, “Ben Seni Arayamam”, “Olan Olmuş” gibi sevilen şarkılarını seslendiren KÖFN’ün ardından Can Bonomo sahne aldı. Bonomo’yla şarkılara eşlik eden Ankaralıların coşkusu “Rüyamda Buluttum”, “Tastamam”, “Dem”, “Hikayem Bitmedi”, “Meczup” gibi şarkılarda doruğa ulaştı.