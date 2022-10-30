30 Eki 2022 - 16:43- Belediyeler G: 30 Eki 2022 - 16:44

Ankara Haber; Etimesgut'ta Cumhuriyet Coşkusu...

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Etimesgut Belediyesi Cumhuriyet’in 99. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Kutlamalar 1. TBMM Caddesi üzerinde bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
Ankara Haber; Etimesgut'ta Cumhuriyet Coşkusu... mask
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Daha sonra Belediye Başkanı Enver Demirel ve binlerce Etimesgut’lunun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çocuk, genç, yaşlı binlerce Etimesgut'lu ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle Atatürk Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet orkestrasının konseriyle kutlamalar devam etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Enver Demirel Cumhuriyet’in 99. yıl dönümünü kutlayarak “Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emaneten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı rahmet ve minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.
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30 Eki 2022 - 16:43 - Belediyeler

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