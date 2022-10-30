Ankara Haber; Erol Dok Parkı Keçiören’de Açıldı...

Açılışa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Merkez Valisi Davut Haner, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, TOBB Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı 20. Dönem BBP Çorum Milletvekili Hasan Çağlayan, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimi Uğur Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Erol Dok’un ailesi, STK ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Park açılışında konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Erol Dok kardeşimizi geçen yıl kaybettik. Mekânı cennet olsun. Bir fani bir de bâki âlem vardır. Kader denen bir çizgimiz var. Rabbim ne yazdıysa ondan öte yol yok. Fani âlemden bâki âleme giderken hoş bir seda bırakmak çok önemli.” dedi.

Konuşmasında Erol Dok’un devletine ve milletine bağlı bir yaşam sürdüğünü söyleyen Altınok şunları dile getirdi:

“Biz bu milletin evlatlarıyız. Çocuk yaşta mücadeleye başladık. Vatanımız devletimiz, bayrağımız ve dinimiz dedik. Nizam-ı âlem diyerek bütün insanlığa hizmetti gayemiz. Bizim neslimiz zorluklar, çileler çekti. Zindanlarda yattı. Ah vah demedi. Vatanımıza, milletimize canımız feda dedik, makam, ikbal ve istikbal beklentisi olmadan hizmet ettik. Bugün her alanda yetişimiz, ülkesine, devletine, dinine, mili ve manevi değerlerine bağlı nesil var. Bedel ödendi ama o nesil ve onların çocukları yetişti. Bu topraklara ait bir nesil yetişti. Bunlardan biri de Erol Dok kardeşimizdir.”

Keçiören’de ikamet eden Erol Dok’un ailesine yakın bir noktadaki yeni parka isim verme konusunda gayret gösterdiklerini de söyleyen Altınok, “Erol Dok’un kıymetli Ailesi Ayvalı Mahallemizde oturuyor. Onlara yakın bir noktadaki parka ismini verdik. Kendisinin ilgi duyduğu, peyzajı güzel, mesleğine uygun bir park burası.

Suyun ve estetiğin güzel olduğu bu parkımız ona çok yakıştı. Burada şelale, halı saha, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları var. Bir de Erol Dok’un biyografisi var. Çocuklarımız Erol Dok kimdir bakıp, okuyup öğrenecekler. Bundan da mutlu olduk. Cengiz Aytmatov ‘Adam olmak adam kalmak; insan olmak insan kalmak’ diyor. Bunu muhafaza etmek zor ama Erol Dok insandı ve insan kaldı.

Geride de birçok sevgi bıraktı. Dolu bir hayat yaşadı. Ülkesine ve milletine karşı sorumlu nice hizmetleri oldu. Geride bu kadar sevgi bırakmak herkesin harcı değildir. Kaldı ki, ‘Ölesi canlar değil tenlerdir’ buyruluyor. Erol Dok kardeşimizin de ruhu şuan burada bizimledir. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı. ​