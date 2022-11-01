01 Kas 2022 - 11:42- Belediyeler G: 01 Kas 2022 - 11:43

Ankara Haber; Pursaklar’da Gençler İkinci e-spor Turnuvası’nda Buluşuyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçen aylarda ilkini gerçekleştirdiği E-Spor Valorant Turnuvası ile gençlerin büyük takdirini kazanan Pursaklar Belediyesi, ikinci E-Spor CS:GO turnuvası oyunu için kayıtları almaya başladı.
Ankara Haber; Pursaklar’da Gençler İkinci e-spor Turnuvası’nda Buluşuyor... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, ikinci E-Spor turnuvası için kayıtları almaya başladı. 

‘‘Gençler, okul stresini atmak için sizde anketimize katılarak seçmiş olduğunuz CS:GO E-Spor turnuvasına katılın’’

E-Spor turnuvası ile çevrimiçi oyunlarda yetenekli olan sporcuları bir araya getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Spor dallarının her alanında olduğu gibi çevrimiçi oyunlarda da yetenekli oyuncular yetiştirmek için ikinci E-Spor Turnuvası düzenliyoruz. Gençler, okul stresini atmak için sizde anketimize katılarak seçmiş olduğunuz CS:GO E-SPOR turnuvasına katılın. Pursaklar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü E-Spor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir" dedi. 

13 Kasım Pazar gününe kadar espor.pursaklar.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek kayıt sürecinin ardından CS:GO E-Spor Turnuvasında, ilk elemeler 15-16-17 Kasım'da, Yarı Final elemeleri 18 Kasımda, Final müsabakası ise 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen CS:GO turnuvasında birinci olan takıma 5 çeyrek altın, ikinci olan takıma 500 lira, üçüncü olan takıma ise belediyenin spor ve havuz kompleksinde 1 senelik abonelik verilecek.

# Ankara Haber; Pursaklar’da Gençler İkinci e-spor Turnuvası’nda Buluşuyor..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu... mask
Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu...
Ankara Haber; Keçiören Sancaktepe Semt Pazarı’nın Çatı İmalatı Tamamlanıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Sancaktepe Semt Pazarı’nın Çatı İmalatı Tamamlanıyor...
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz... mask
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz...
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden...
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu... mask
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık...
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu... mask
Ankara Haber; Mamak’ta Cumhuriyet Coşkusu...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu... mask
Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu...
Ankara Haber; Keçiören Sancaktepe Semt Pazarı’nın Çatı İmalatı Tamamlanıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Sancaktepe Semt Pazarı’nın Çatı İmalatı Tamamlanıyor...
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz... mask
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz...
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri... mask
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri...
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden...
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu... mask
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu... mask
Ankara haber; Sincan Belediyesinin Millet Kıraathaneleri Gururu...
Ankara Haber; Keçiören Sancaktepe Semt Pazarı’nın Çatı İmalatı Tamamlanıyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Sancaktepe Semt Pazarı’nın Çatı İmalatı Tamamlanıyor...
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor... mask
Ankara Haber Kahramankazan'da Denetimler Aralıksız Sürüyor...
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz... mask
Ankara Haber; 2 Yüzme Havuzu Altındağlılara Ücretsiz...
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri... mask
Ankaralı Gençler Bilgilerini Yarıştıracak! Kazanan Takıma Ödül... İşte Başvuru Merkezleri...
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Türkü Dolu Bir Akşam...
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden... mask
Ankara Haber; Cumhuriyetin 99. Yılında Çankaya'dan İki Sergi Birden...
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu... mask
Ankara Haber; Etimesgutlu Sporcular Madalyalara Ambargo Koydu...
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı... mask
Ankara Haber; Çubuk-1 Barajı’nda Oryantiring Heyecanı...
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık... mask
Ankara Haber; Başkan Altınok: 43 Ayda 301 Milyon Tl Tasarruf Sağladık...

01 Kas 2022 - 11:42 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL