Ankara Haber; Pursaklar’da Gençler İkinci e-spor Turnuvası’nda Buluşuyor...

Gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, ikinci E-Spor turnuvası için kayıtları almaya başladı.

‘‘Gençler, okul stresini atmak için sizde anketimize katılarak seçmiş olduğunuz CS:GO E-Spor turnuvasına katılın’’

E-Spor turnuvası ile çevrimiçi oyunlarda yetenekli olan sporcuları bir araya getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Spor dallarının her alanında olduğu gibi çevrimiçi oyunlarda da yetenekli oyuncular yetiştirmek için ikinci E-Spor Turnuvası düzenliyoruz. Gençler, okul stresini atmak için sizde anketimize katılarak seçmiş olduğunuz CS:GO E-SPOR turnuvasına katılın. Pursaklar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü E-Spor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir" dedi.

13 Kasım Pazar gününe kadar espor.pursaklar.bel.tr adresinden gerçekleştirilecek kayıt sürecinin ardından CS:GO E-Spor Turnuvasında, ilk elemeler 15-16-17 Kasım'da, Yarı Final elemeleri 18 Kasımda, Final müsabakası ise 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen CS:GO turnuvasında birinci olan takıma 5 çeyrek altın, ikinci olan takıma 500 lira, üçüncü olan takıma ise belediyenin spor ve havuz kompleksinde 1 senelik abonelik verilecek.