01 Kas 2022 - 16:18- Belediyeler G: 01 Kas 2022 - 16:22

Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarına Can Oluyor...

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Keçiören Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son 3 yılda vatandaşlardan gelen 18 bin 063 adet talep değerlendirmeye alınırken, 17 bin 928 sokak canlısı belediyenin Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi.
Ankara Haber; Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanlarına Can Oluyor... mask
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Ayrıca 3 bin 153 sokak hayvanının kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. 710 sahipsiz sokak hayvanını ise sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Masum ve dilsiz can dostların kendilerine bir emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için Keçiören Belediyesi olarak birçok yeni hizmete imza attıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi teknolojik cihazlarla donatarak burayı hem bakım ve tedavi hem de fiziki koşullar bakımından Türkiye’deki en modern rehabilitasyon merkezilerinden biri haline getirdik.

Sokak hayvanlarımız için ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım cihazları, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları alarak onların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdürüyoruz.” dedi.​
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01 Kas 2022 - 16:18 - Belediyeler

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