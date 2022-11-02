02 Kas 2022 - 16:06- Belediyeler G: 02 Kas 2022 - 16:07

Ankara Haber; Pursaklar’da Mahalleler Nefes Alıyor...

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Pursaklar Belediyesi, ilçe sakinlerinin çocukları ile birlikte huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri için yeşille içiçe yeni parklar inşa edip, vatandaşların hizmetine açtı.
Ankara Haber; Pursaklar’da Mahalleler Nefes Alıyor... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından Kuzgun Sokak’ta yapımı tamamlanan yeni park alanında çocukların neşe içerisinde oyunlar oynayacağı, ailelerin açık alanda spor yapıp huzurla vakit geçirebileceği yeni yaşam alanı hizmete açıldı.

Yeni yeşil alanların kazandırıldığı Kuzgun Sokaktaki yeni park alanında incelemelerde bulunan Ertuğrul Başkan, 7’den 70’e tüm vatandaşların vakit geçirebileceği yeni sosyal ve yaşam alanında denetimlerde bulundu. 

‘‘Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek ilçemize yeni parklar kazandırıyoruz’’

Her mahallede vatandaşların huzur ve neşe içerisinde vakit geçirebilmeleri için yeni park alanları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeşille iç içe olan; yürüyüş alanları, oyun grupları, spor alanları ve dinlenme yerleriyle tüm hemşehrilerimize hitap eden parkımızı hizmete açtık. Yeşil alanları önemsiyoruz. Vatandaşlarımız kendi yaşam alanlarına yakın noktalarda ağaçların yeşerdiğini görme imkânına sahip oluyorlar. Aileler keyifli vakit geçirsin, ilçemiz nefes alsın anlayışıyla hareket ederek bir yandan yeni parklar kazandırmaya, bir yandan da mevcut parklarımızı sıfırdan yenilemeye devam edeceğiz’’ dedi. 
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02 Kas 2022 - 16:06 - Belediyeler

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