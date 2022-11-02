02 Kas 2022 - 16:08- Belediyeler

Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi...

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Kahramankazan Belediyesi’nin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya da satacağı beton ve beton ürünlerini kendi üretmek için kurduğu yeni markası KazanBel Beton şirketi hızla büyümeye devam ediyor.
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi... mask
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KazanBel Beton hizmetlerine filosuna kattığı 6 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki 52 metrelik 5 bomlu pompa dahil toplamda 10 mikser ve 2 pompa ile devam ediyor. Araç filosuna ve tesise yapılan takviyelerle gittikçe büyüyen KazanBel Beton’un bugün itibariyle değeri 150 Milyon TL’ye ulaştı.

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı uygulamalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi’nin yeni markası KazanBel Beton şirketinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. KazanBel Beton, belediyenin hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullandığı beton ve beton ürünlerini kendisi üretiyor. Bu şirket ile hem istihdama katkı sağlıyor hem de vatandaşa sunulan hizmetlerde ekonomik katkı sağlıyor. Ayrıca bünyesinde 30 kişiyi istihdam eden KazanBel Beton tüm cari giderlerini de kendi ticari döngüsüyle karşılıyor.

Büyümeye ve marka olmaya devam edeceğiz

Her zaman yenilikçi fikirlerle çalışan ve ilklerin belediyesi olduğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz,  “Para harcayan değil para kazanan belediye olacağız demiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KazanBel Beton’umuz artık bir marka ve hızla büyüyor. Araç filomuzu büyütüyoruz. 6 buçuk milyon değerinde bir pompa daha kattık filomuza.

30 kardeşimizi burada istihdam ediyoruz. Vatandaşımız için durmadan çalışıyoruz, üretiyoruz. Hem tasarruf ediyoruz hem gelir elde ediyoruz. Böylelikle vatandaşımıza hizmeti ekonomik olarak götürüyoruz. Kurduğumuz bu şirketler benim değil, halkımındır. Onlar için gayretle çalışıyoruz. Büyümeye ve marka olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

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02 Kas 2022 - 16:08 - Belediyeler

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