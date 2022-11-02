A Milli Kadın Hentbol Takımı Ankara'da! Anıtkabir'i ziyaret ettiler...

ANKARA (İGFA) - 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Büyük Britanya Ankara'da oynayacağı karşılaşmalar öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti.

A Milli Takımımız, THF Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile ilk maçı 5 Kasım 2022 Cumartesi günü, ikinci maçı da 6 Kasım Pazar günü oynayacak.

Her iki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak izlenebilecek.