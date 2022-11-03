03 Kas 2022 - 20:13- Belediyeler

Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz...

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Pursaklar Belediyesi, Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar anlayışıyla hareket ederek her gün ilçe genelindeki tüm mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz... mask
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Pursaklar Belediyesi, sabahın erken saatleri ile birlikte araç ve ekipmanlarını kuşanarak, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları koordineli bir şekilde, kapsamlı olarak titizlikle temizliyor. 

‘‘Ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor’’

Temiz Pursaklar için girilmedik sokak bırakmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak adına temizlik çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. İlçe sakinlerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gereken özveriyi göstermeye büyük ehemmiyet veriyoruz. Ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. İlçe temizliğini büyük titizlikle ve hassasiyetle aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Mahalle aralarındaki boş arsaları, arazileri, ve sokakları baştan aşağı temizleyen Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,  ilk olarak süpürge ekipleri ile sokakları baştan sona süpürüp, kepçeyle molozlar, hafriyatlar ve evsel atıklar toplanırken, gün boyu da çöpleri kaldırıyor.
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03 Kas 2022 - 20:13 - Belediyeler

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