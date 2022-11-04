04 Kas 2022 - 10:43- Belediyeler G: 04 Kas 2022 - 10:44

Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül...

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 33. Ankara Film Festivali'nin açılış gecesinde, festivale katkılarından dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e  ödül verildi.
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ödülünü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol’un elinden alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ aydınlığı diyerek bu tür festivallere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Festivalin MEB Şura Salonunda düzenlenen açılış töreninde ayrıca Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı törende Aziz Nesin Emek Ödülü yazar, müzisyen, senarist ve yönetmen Zülfü Livaneli’ye; Sanat Çınarı Ödülü orkestra şefi Rengim Gökmen’e, Kitle İletişim Ödülü ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci ve yazar Sevin Okyay’a verildi.

Festivalde ayrıca bu yıldan başlamak üzere ilk kez Vakıf Özel Ödülleri de verildi. Bu kategorideki ödüllerin sahipleri ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yapımcı, yönetmen, senarist Ceylan Özgün Özçelik oldu.

Festival kapsamında Büyülü Fener Kızılay Sinemasında ulusal yarışmalar, dünya sineması, özel gösterimler gibi bölümlerde 76 film sinemaseverlerle buluşacak.

# Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret... mask
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret...
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi...
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır? İşte Ankara'nın Yöresel Yemekleri, Hediyelikleri ve Yiyecekleri... mask
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır? İşte Ankara'nın Yöresel Yemekleri, Hediyelikleri ve Yiyecekleri...
Ankara Haber; Ötüken Halk Kütüphanesi Keçiören’de Açıldı... mask
Ankara Haber; Ötüken Halk Kütüphanesi Keçiören’de Açıldı...
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz...
Ankara Haber; Etimesgut "Kelebeksu Parkı” Yenilenerek Hizmete Açıldı! mask
Ankara Haber; Etimesgut "Kelebeksu Parkı” Yenilenerek Hizmete Açıldı!
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı! mask
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı!
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı...
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi... mask
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi...
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret... mask
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret...
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz...
Ankara Haber; Etimesgut "Kelebeksu Parkı” Yenilenerek Hizmete Açıldı! mask
Ankara Haber; Etimesgut "Kelebeksu Parkı” Yenilenerek Hizmete Açıldı!
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı! mask
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı!
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi... mask
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi...
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret...
Ankara Haber; Pursaklar’da Mahalleler Nefes Alıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Mahalleler Nefes Alıyor...
Ankara Haber; Pursaklar Adım Adım 2023'e Yürüyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Adım Adım 2023'e Yürüyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret... mask
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret...
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi...
Ankara Haber; Ötüken Halk Kütüphanesi Keçiören’de Açıldı... mask
Ankara Haber; Ötüken Halk Kütüphanesi Keçiören’de Açıldı...
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Mahalleler Tertemiz...
Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı! mask
Türkiye’de İlk: Ankara'da Erken Dönem Çocuk tarama testi başladı!
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı! mask
Ankara Haber; Anfa Bitki Evi 6’ncı Şubesini Çukurambar’da Açtı!
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Mamak Tarihi Konservatuarda Müzik Öğretmenliği Günü Kutlandı...
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi... mask
Ankara Haber; KazanBel Beton'da 6 Milyon 500 Bin Liralık Pompa Filoya Eklendi...
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret... mask
Ankara Haber; Sincanlı Hanımlar ve Çocuklara Sürpriz Ziyaret...

04 Kas 2022 - 10:43 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL