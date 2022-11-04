04 Kas 2022 - 10:46- Belediyeler G: 04 Kas 2022 - 10:47

Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj...

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Keçiören Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak için ilçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan Kapalı Otopark Su ve Gül Meydanı’nı turuncu ışıklandırmayla süsledi.
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj... mask
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Tedavisi devam eden lösemili çocuklara moral vermek ve onların yanında olduklarını hissettirmek için Keçiören’den turuncu mesaj verdikleri söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Toplumumuzun lösemiye karşı duyarlılığının artığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz de buna katkı sunmak için Su ve Gül Meydanı’mızı löseminin sembol rengi olan turuncu ile renklendirdik.

Geçmişte olduğu gibi bugün de LÖSEV’in her türlü anlamlı yardım ve farkındalık kampanyalarına destek veriyoruz. Öte yandan LÖSEV’e destek vererek, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren hayırseverlerimizden de Allah razı olsun. Rabbim bu hastalıkla mücadele eden tüm çocuklarımıza şifalar versin” dedi.
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04 Kas 2022 - 10:46 - Belediyeler

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