Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde...

Programda; gençler ve yerel iradeler arasında gelişen diyaloglar ve gen dostu kentlerin inşası konuşuldu. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Türkiye’de tarihi bir başarıya imza atarak, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Gençlik Forumu (Europan Youth Forum) tarafından düzenlenen “Level Up! Accelerating Change” programı kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’i ziyaret etti.

TÜRKİYE’DEN TEK TEMSİLCİ OLDU

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile Avrupa’nın başkentine giden Başkent Gençlik Meclisi heyeti gerçekleşen programda Türkiye’den tek temsilci olarak yerini aldı. Avrupa Parlamentosunda gerçekleşen programda, gençlerin yerel idareler ile geliştirdiği diyaloglar ve gen dostu kentlerin inşası konuşuldu. Ayrıca, gençlerin yaşamın her alanında güçlendirilmesi için katılımcı demokrasi araçları geliştirildi.

GENÇLER İÇİN TARİHİ BİR BAŞARI

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer başkanlığında, Avrupa Parlamentosu’ndaki programa katılan Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyeleri, Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken Türkiye için gençlik alanında tarihi bir başarının gerçekleştiğini dile getirdi.