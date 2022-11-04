Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor...

Kalan bölüm ise çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte dinlenme alanı olarak hizmet verecek. 5 katlı olarak yapımı tamamlanacak cemevinin içinde cenaze yıkama, cem yapma, morg, kültür merkezi ve yardım merkezi gibi çeşitli alanlar yer alacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok cemevi yapımına birçok konuda destek verdiklerini belirterek, “Hafriyatı belediyemiz tarafından alınan ve arsasının bir kısmının yine belediyemiz tarafından tahsis edilen cemevimizin yapımı süratle devam ediyor. Bu cemevimiz bizi biz yapan değerlerimizden biri olacak. Çünkü cemevleri terbiye evleridir. Bu anlamda birliğimizi her alanda muhkemleyecek önemli bir misyona sahiptir.” dedi.​