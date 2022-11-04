04 Kas 2022 - 11:55- Belediyeler G: 04 Kas 2022 - 11:56

Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay...

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Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi ‘‘TEDİ’’ ile teknolojik bir devrime imza attı.
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay... mask
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Pursaklar Belediyesi, yerel yönetimlerde teknolojik alanda bir devrime imza atarak vatandaşların birimlerle ilgili sorularına, belediye hizmet alanları ve faaliyetlerine yönelik sorularına cevap vermek için Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi ‘‘TEDİ’’ yi kullanıma açtı.

Vatandaşlar, 0312 551 95 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinde gün içerisinde, saat fark etmeksizin 7/24 yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, vergi işlemleri, cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlerle ilgili ihtiyaç duydukları sorulara anında cevap alabilecekler. 

‘‘Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi’mizi kullanıma açtık’’

Değişen ve dönüşen teknolojik Dünya’da öncü projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Değişen ve dönüşen teknolojik ortamda hemşehrilerimizi, her işimizin merkezinde tutup, sorularına anında cevap vermek için Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi’mizi kullanıma açtık. Pursaklar Yapay Zekâlı Çağrı Merkezi’miz ile 7/24 tüm birimlerimiz, hizmet alanlarımız ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile teknolojik alanda yapacağımız çalışmalar ve yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz’’ dedi.
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04 Kas 2022 - 11:55 - Belediyeler

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