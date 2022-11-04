04 Kas 2022 - 12:10- Belediyeler G: 04 Kas 2022 - 12:11

Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’da yapılacak ilk Uluslararası organizasyon olma özelliği taşıyan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvasına ev sahipliği yapacak olan Pursaklar Belediyesi, turnuva öncesi hazırlıklara hızla devam ediyor.
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da düzenlenecek olan ve 5 kıta, 18 ülkeden; 93 sporcunun ağırlanacağı, 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi belediye ekipleri yoğun mesailerine tüm hızıyla devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, gelinen son nokta hakkında gün boyu ekiplerle irtibat halinde olarak detaylı bilgiler alıyor. 

‘‘Büyük coşkuyu ve büyük heyecanı hep birlikte yaşamaya az kaldı’’

Pursaklar’ın Dünya'ya tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "15-17 Kasım tarihlerinde Pursaklarımızda gerçekleştireceğimiz ve ev sahibi olmaktan büyük bir gurur duyduğumuz Uluslararası 2.Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi hazırlıklara hızla devam ediyoruz. Büyük coşkuyu ve büyük heyecanı hep birlikte yaşamaya az kaldı. İnşallah turnuva öncesi tüm hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamlayarak, salonumuz hazır hale getireceğiz" dedi.
# Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor...
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde... mask
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde...
Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor...
Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema... mask
Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema...
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj... mask
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj...
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül... mask
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül...
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret... mask
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret...
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi...
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır? İşte Ankara'nın Yöresel Yemekleri, Hediyelikleri ve Yiyecekleri... mask
Ankara Neyi İle Meşhur? Ankara'nın Neleri Meşhur? Ankaradan Ne Hediye Alınır? İşte Ankara'nın Yöresel Yemekleri, Hediyelikleri ve Yiyecekleri...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ABB 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda Organ Bağışı Kampanyası Başlattı... mask
ABB 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda Organ Bağışı Kampanyası Başlattı...
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor...
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde... mask
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde...
Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor...
Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema... mask
Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema...
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj... mask
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj...
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül... mask
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül...
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret... mask
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret...
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi... mask
Ankara Haber; Altındağ Hacı Bayram Veli Müzesi’ne Büyük İlgi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ABB 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda Organ Bağışı Kampanyası Başlattı... mask
ABB 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası’nda Organ Bağışı Kampanyası Başlattı...
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da "TEDİ" İle Hayat Daha Kolay...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Cemevi Yükseliyor...
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde... mask
Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Avrupa’nın Başkentinde...
Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor... mask
Ankara Haber; Sincan'da Başkan Ercan Gençlerin Hayallerini Dinliyor...
Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema... mask
Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema...
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj... mask
Ankara Haber; Keçiören’den Turuncu Mesaj...
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül... mask
Ankara Haber; Ankara Film Festivali'nde Taşdelen’e Ödül...
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret... mask
Ankara Haber; Şehit Yakınları ve Gazilerden Taşdelen’e Ziyaret...
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Kasım 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

04 Kas 2022 - 12:10 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL