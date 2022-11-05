05 Kas 2022 - 10:42- Belediyeler G: 05 Kas 2022 - 10:43

Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği...

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Çankaya Belediyesi, Türkiye'ye örnek olan çocuklara beslenme saatinde yemek uygulamasını sürdürüyor. Belediye her gün 3 bin ilkokul öğrencisinin sıralarına sıcak öğle yemeği götürüyor.
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği... mask
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Çankaya Belediyesi, ilçede belirlediği okullarda çocuklara sıcak öğle yemeği uygulamasını sürdürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in öncülüğünde başlatılan uygulamada hafta içi her gün 3 bin ilkokul öğrencisinin sıralarına kadar ulaştırılan yemekler, beslenme saatinde hazır oluyor. Yemekler, hijyenik ortamda el değmeden hazırlanarak, sıcak tutan kaplarda okullara götürülüyor.   

EĞİTİME DESTEĞE DEVAM

Çankaya Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında çok sayıda projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Taşdelen, "3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürüyoruz. Gönül isterdi ki bu hizmete hiç ihtiyaç olmasın.

Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle aileler çocuklarının beslenme çantasına ne koyacaklarını düşünür hale geldiler. Bu zor günlerde yanlarında olalım, katkı sunalım istedik. Üniversite öğrencilerimize de yaklaşık bir yıldır ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde eğitim için her desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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05 Kas 2022 - 10:42 - Belediyeler

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