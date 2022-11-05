A Milli Kadın Hentbol Takımı, Büyük Britanya'yı 39-14 mağlup etti. A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ilk maçı 39-14’lük skorla kazandı. Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 20.00'de oynanacak.

THF Spor Salonu’nda oynanan ve Romanya Hentbol Federasyonu'ndan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk 10 dakikası 7-5 ve ilk 20 dakikası 15-7 Milli Takımımızın üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı Milli Takımımız 23-7'lik skorla önde kapattı.

Karşılaşma öncesi A Milli Kadın Hentbol Takımımız'ın efsane oyuncularından Yeliz Yılmaz'a Türk hentboluna katkılarından dolayı THF Başkanı Uğur Kılıç tarafından ödül verildi.

Karşılaşmanın rövanş maçı da yarın saat 20.00'de yine Ankara THF Spor Salonu’nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz tur atlamaları halinde Play-off'a yükselecek ve rakibi olacak ülke milli takımı ile 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Play-off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Büyük Britanya maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Halime İslamoğlu (İzmir B. BLD SK), Yaren Berfe Göker (Kastamonu BLD GSK)

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya (Kastamonu BLD GSK), Elif Sıla Aydın (Konyaaltı BLD GSK)

Sağ Kanat: Emine Gökdemir (Kastamonu BLD GSK), Zeynep Nur Ulukoz (Görele Belediyesi SK), Merve Özkaşıkçı (Yenimahalle BLD SK)

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu BLD GSK), Aslı İskit Çalışkan (Cs Magura), Eda Nur Çetin (Konyaaltı BLD SK)

Orta Oyun Kurucu: Gülcan Tügel (Yenimahalle BLD SK), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı BLD SK)

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam (IFK Kristianstad ), Merve Özbolluk (Üsküdar BLD SK)

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu BLD GSK), Ceren Demirçelen (Kastamonu BLD GSK)

Teknik Kadro: Costica Buceschi (Başantrenör), Mehmet Serkan İnci (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Performans Antrenörü), Abdullah Sinan Akoğlu (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Bora Serter (Takım Menajeri)