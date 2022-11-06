06 Kas 2022 - 17:07- Belediyeler G: 06 Kas 2022 - 17:08

Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı...

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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Dershane, 20. Yılını kutladı.  Engelsiz Dershane’de, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle ilkokuldan üniversiteye ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan binlerce öğrenci başarı basamaklarını tırmanarak hayata atıldı.
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı... mask
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Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Engelsiz Dershane, 20. Yılını kutladı.  Her yaştan görme engelli çocuğun eğitim öğretim yaşamına destek vermek amacıyla kurulan Engelsiz Dershane, ders tekrarından sınavlara hazırlığa kadar binlerce çocuğa umut oldu. 

Engelsiz Dershane çalışmaları hakkında bilgi veren Yusuf Sayyıdan, 20 yıldır aralıksız sürdürülen çalışmalarda Çankaya Belediyesi ve üniversiteli gönüllü öğretmenlerin katkısının başarıyı yakalamalarına fırsat sunduğunu belirterek, destekleyen herkese teşekkür etti.

İlkokul öğrencilerine etüt, ortaokul öğrencilerine ders anlatımı ve sınavlara hazırlık çalışmalarının yanı sıra üniversiteye hazırlık ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlık kursları düzenlediklerini belirten Sayyıdan, “Öğrencilerimizle birebir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Bugüne kadar bin 500’e yakın öğrencinin dershane olanaklarından faydalandığını belirten, Sayyıdan, “Öğrencilerimizi üniversiteyi kazanmış, okulunu bitirmiş, atanmış öğretmen olarak görmek, engelli kamu personeli sınavını kazanmış memur olarak görmek bizleri çok mutlu ediyor ve amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve tüm Çankaya Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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06 Kas 2022 - 17:07 - Belediyeler

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