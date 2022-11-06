06 Kas 2022 - 17:08- Belediyeler

ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların gelişimine destek olurken çevre ve doğa duyarlılığını artırmak amacıyla da birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlik Merkezlerinde “Okul Dışarıda Günü” kapsamında dersler açık havada doğa ile iç içe gerçekleştirildi. Açık havada geçirilen zamanın çocukların gelişimine olan katkısına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlik kapsamında; ABB’nin Çocuk Etkinlik Merkezlerinde çocuklar öğretmenleriyle birlikte hem öğrendi hem de ışıl ışıl havanın tadını çıkardı.

Çocuk Etkinlik Merkezleri, küresel bir kampanya olan “Okul Dışarıda Günü” kapsamında geri dönüşüm temalı bir etkinliği açık havaya taşıdı. Etkinlikte çocuklar; sürdürülebilir yaşam pratikleri ile merkez içinde ve dışında gerçekleştirdikleri aktiviteleri açık havada yapmanın keyfini çıkardı. 

ÇOCUKLAR DOĞA İLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Açık havada geçirdikleri zamanın çocukların gelişimine katkısına dikkat çekilmesi ve çocukların doğayla olan bağının güçlendirilmesi amaçlanan “Okul Dışarıda Günü”nde Başkentli minikler tüm gün derslerini doğa ile iç içe vakit geçirerek yaptı.

36-66 aylık çocukların eğitim aldığı 16 merkezde yapılan etkinlikte dramadan spora, geri dönüşüme uygun malzemelerle ürün üretmeye kadar birçok faaliyeti öğretmenler eşliğinde hem oynayarak hem de öğrenerek gerçekleştirdi.

Gün boyu yaptıkları etkinlikleri bugün dışarıya taşıdıklarını ve çocuklarda doğa ile çevre bilinci oluşturmak istediklerini söyleyen Kuşcağız Çocuk Etkinlik Merkezi İdarecisi Emel Topal, şu bilgileri verdi:

“Okul Dışarıda etkinliği yapıyoruz. Gün boyu içeride yapacağımız etkinlikleri dışarı taşıdık. Aynı zamanda etkinliğimizin bir diğer amacı da çocukların kişisel, fiziksel yeteneklerini ve yaratıcılığına katkı sağlamak… Bahçede ve havada yapılan etkinlikler çocuk çok önemli. Çocuklar açık havada geçirdikleri zaman sayesinde doğayı tanıyor, seviyor ve koruyor ” şeklinde konuştu.

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06 Kas 2022 - 17:08 - Belediyeler

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