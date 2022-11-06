Dünya Kupasının Güvenliği Mehmetçik'e Emanet!

ANKARA (İGFA) - Katar hükûmeti, dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen olumlu yanıtların ardından Katar'ın ev sahipliğinde toplantılar yapıldı. Bunların sonucunda Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclise gönderilen tezkerenin Genel Kurulda kabulünün ardından Katar FIFA 22 Dünya Kupası Harekâtı için görevlendirilen, yerli ve millî imkânlarla üretilen TCG Burgazada 10 Ekim'de İzmir'den seyrine başladı. 31 Ekim'de personeliyle birlikte Katar'a ulaşan TCG Burgazada Um el-Havl Deniz Üssünde Katar Deniz Kuvvetleri tarafından törenle karşılandı. Bunların yanı sıra harekât kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma konularında uzman KBRN Bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha Timi (PMKİ), Bomba Arama Timi ve Dronsavar Timi de geçen ayın sonunda Katar'ın başkenti Doha'ya giderek çalışmalarına başladı.

Organizasyonda güvenliğin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan Koordinasyon Merkezinden sevk ve idare edilecek.