06 Kas 2022 - 22:34- Spor G: 06 Kas 2022 - 22:35

Hentbol Erkekler Liglerinde Haftanın Sonuçları Belli Oldu!

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2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 7. haftasında bugün oynanan iki maçla devam edildi.ANKARA (İGFA) Mihalıççık, Trabzon B. Beledi
Hentbol Erkekler Liglerinde Haftanın Sonuçları Belli Oldu! mask
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ANKARA (İGFA) - Mihalıççık, Trabzon B. Belediye'sini 30-26 yenerken, Beykoz Belediye ile Hatay B. Belediyesi maci da 34-34 berabere tamamlandı. Erkekler 1. Lig maçlarında alınan sonuçlar da şöyle:

Erkekler Süper Lig

Mihalıççık 30-26 Trabzon B. Belediye

Beykoz Belediye 34-34 Hatay B. Belediyesi

Erkekler 1. Lig

Yozgat B. Bozok Hentbol 38-34 Sivas GSK

Rize Belediyesi 30-27 Van Erek Beş Yıldız

Mersin İdmanyurdu 30-27 Seyhan Belediyesi

Güneysu 36-34 1955 Batman Belediyesi

Zeytinburnu Irmak 46-25 Sakarya B. Belediyesi

Bahçelievler Belediyesi 43-30 Antalya Gazi

As Hentbol Eğitim 31-36 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Klb.

06 Kas 2022 - 22:34 - Spor

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