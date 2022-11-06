Hentbol Erkekler Liglerinde Haftanın Sonuçları Belli Oldu!

ANKARA (İGFA) - Mihalıççık, Trabzon B. Belediye'sini 30-26 yenerken, Beykoz Belediye ile Hatay B. Belediyesi maci da 34-34 berabere tamamlandı. Erkekler 1. Lig maçlarında alınan sonuçlar da şöyle:
Erkekler Süper Lig
Mihalıççık 30-26 Trabzon B. Belediye
Beykoz Belediye 34-34 Hatay B. Belediyesi
Erkekler 1. Lig
Yozgat B. Bozok Hentbol 38-34 Sivas GSK
Rize Belediyesi 30-27 Van Erek Beş Yıldız
Mersin İdmanyurdu 30-27 Seyhan Belediyesi
Güneysu 36-34 1955 Batman Belediyesi
Zeytinburnu Irmak 46-25 Sakarya B. Belediyesi
Bahçelievler Belediyesi 43-30 Antalya Gazi
As Hentbol Eğitim 31-36 İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Klb.