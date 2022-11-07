07 Kas 2022 - 11:31- Belediyeler G: 07 Kas 2022 - 11:32

Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1. Yılını engelli bireyler ve aileleri ile kutladı. Sanatçı Serenad Bağcan’ın mini bir konser verdiği kutlama programında katılımcılar da Bağcan’ın şarkılarına eşlik ettiler.
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında... mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2019 yerel seçimlerinde seçim bildirgesinde yer verdiği ve geçtiğimiz yıl açılışını yaptığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, 1. Yaşını merkezden yararlanan engelli bireyler ve aileleriyle kutladı. Sanatçı Serenad Bağcan da kutlama programında engellilerin heyecanına ortak oldu. Bağcan’ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden Merkez üyeleri ve aileleri birinci yılı hep birlikte kutladılar. 

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin grup ve bireysel dersler ile gereksinim duyulan becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştiriliyor. Merkez’de mum-sabun, drama, satranç, resim, seramik, bilgisayar, mutfak, spor, müzik, ebeveyn ve dans atölyeleri de bulunuyor. Özel Eğitim sınıfları, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Psiko-Sosyal Danışmanlık, Sesli Kütüphane, Sağlık ve Hukuk Danışmanlığı hizmeti verilen Merkez’de bedensel engelli, görme, işitme, özgül öğrenme güçlüğü,  otizm, süreğen hastalıklar, down sendromu, serebral palsi ve ruhsal-duygusal bozukluklara sahip bireyler başta olmak üzere, her yaştan özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veriliyor. 

1 YILDA 14 BİN 258 KİŞİYE HİZMET

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nden bir yılda; ergoterapide 1.008, özel eğitimde 1.343, psiko-sosyal destekte 1.388, bilgisayar kullanıcılığında 240, satranç ve dramada 784, resimde 788,  mum sabun yapımında 834, seramikte 76, aşçılıkta 706, ebeveynler için takı tasarım ve örgüde 1.261, oyun evinde 796, müzikte 396, dansta 1.182, sporda 1.900, Sesli Kütüphane’de 1.556 kişi olmak üzere toplam 14.258 özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere, eğitimler verildi. Merkez’de, öncelikli olarak Çankayalılara hizmet verilirken, başka ilçelerden gelen taleplere de destek veriliyor.

Merkez ayrıca üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla da işbirliği yaparak, sosyal hizmet uzmanlığı ve ergoterapi bölümü üniversite öğrencilerinin mesleki uygulama becerilerinin gelişmesine de ev sahipliği yapıyor. Merkez’de eğitimlerin yanı sıra çeşitli geziler, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor, beyaz baston, tekerlekli sandalye gibi yardımlar da yapılıyor.

# Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında..., ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi,
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı... mask
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor...
Ankara’nın Unesco Dünya Mirasları Film Festivali’nde... mask
Ankara’nın Unesco Dünya Mirasları Film Festivali’nde...
Ankara Haber; Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde Yetiştirilen Silajlık Mısır Hasadı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde Yetiştirilen Silajlık Mısır Hasadı Yapıldı...
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği... mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği...
Ankara Haber; Başkan Şimşek ve Meclis Üyelerinden Tulumtaş Mağarası’na Ziyaret... mask
Ankara Haber; Başkan Şimşek ve Meclis Üyelerinden Tulumtaş Mağarası’na Ziyaret...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı...
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor... mask
Ankara Haber; Naim Süleymanoğlu’nun Adı Pursaklar’da Yaşıyor...
Ankara Haber; Çubuk Hayvan Pazarına Elektronik Kantar... mask
Ankara Haber; Çubuk Hayvan Pazarına Elektronik Kantar...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı... mask
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı... mask
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı...
Ankara’nın Unesco Dünya Mirasları Film Festivali’nde... mask
Ankara’nın Unesco Dünya Mirasları Film Festivali’nde...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor...
Ankara Haber; Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde Yetiştirilen Silajlık Mısır Hasadı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde Yetiştirilen Silajlık Mısır Hasadı Yapıldı...
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği... mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği...
ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek! mask
ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek!
Ankara Haber; Başkan Şimşek ve Meclis Üyelerinden Tulumtaş Mağarası’na Ziyaret... mask
Ankara Haber; Başkan Şimşek ve Meclis Üyelerinden Tulumtaş Mağarası’na Ziyaret...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı... mask
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı... mask
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı...
Ankara’nın Unesco Dünya Mirasları Film Festivali’nde... mask
Ankara’nın Unesco Dünya Mirasları Film Festivali’nde...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları Hız Kesmiyor...
Ankara Haber; Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde Yetiştirilen Silajlık Mısır Hasadı Yapıldı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde Yetiştirilen Silajlık Mısır Hasadı Yapıldı...
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği... mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Her Gün Sıcak Öğle Yemeği...
ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek! mask
ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek!
Ankara Haber; Başkan Şimşek ve Meclis Üyelerinden Tulumtaş Mağarası’na Ziyaret... mask
Ankara Haber; Başkan Şimşek ve Meclis Üyelerinden Tulumtaş Mağarası’na Ziyaret...
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Yeni Kültür Merkezinin Temelleri Atıldı...

07 Kas 2022 - 11:31 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL