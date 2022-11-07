Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında...

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2019 yerel seçimlerinde seçim bildirgesinde yer verdiği ve geçtiğimiz yıl açılışını yaptığı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, 1. Yaşını merkezden yararlanan engelli bireyler ve aileleriyle kutladı. Sanatçı Serenad Bağcan da kutlama programında engellilerin heyecanına ortak oldu. Bağcan’ın seslendirdiği şarkılara eşlik eden Merkez üyeleri ve aileleri birinci yılı hep birlikte kutladılar.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin grup ve bireysel dersler ile gereksinim duyulan becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak, sosyal, kültürel ve sanatsal aktiviteler gerçekleştiriliyor. Merkez’de mum-sabun, drama, satranç, resim, seramik, bilgisayar, mutfak, spor, müzik, ebeveyn ve dans atölyeleri de bulunuyor. Özel Eğitim sınıfları, Duyu Bütünleme, Ergoterapi, Psiko-Sosyal Danışmanlık, Sesli Kütüphane, Sağlık ve Hukuk Danışmanlığı hizmeti verilen Merkez’de bedensel engelli, görme, işitme, özgül öğrenme güçlüğü, otizm, süreğen hastalıklar, down sendromu, serebral palsi ve ruhsal-duygusal bozukluklara sahip bireyler başta olmak üzere, her yaştan özel eğitime ihtiyaç duyan vatandaşlara hizmet veriliyor.

1 YILDA 14 BİN 258 KİŞİYE HİZMET

Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’nden bir yılda; ergoterapide 1.008, özel eğitimde 1.343, psiko-sosyal destekte 1.388, bilgisayar kullanıcılığında 240, satranç ve dramada 784, resimde 788, mum sabun yapımında 834, seramikte 76, aşçılıkta 706, ebeveynler için takı tasarım ve örgüde 1.261, oyun evinde 796, müzikte 396, dansta 1.182, sporda 1.900, Sesli Kütüphane’de 1.556 kişi olmak üzere toplam 14.258 özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere, eğitimler verildi. Merkez’de, öncelikli olarak Çankayalılara hizmet verilirken, başka ilçelerden gelen taleplere de destek veriliyor.

Merkez ayrıca üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla da işbirliği yaparak, sosyal hizmet uzmanlığı ve ergoterapi bölümü üniversite öğrencilerinin mesleki uygulama becerilerinin gelişmesine de ev sahipliği yapıyor. Merkez’de eğitimlerin yanı sıra çeşitli geziler, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleniyor, beyaz baston, tekerlekli sandalye gibi yardımlar da yapılıyor.