Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada...

Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun adına ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Halter Turnuvası öncesi Pursaklar Belediyesi, aldıkları başarılarla Türkiye'ye büyük gurur yaşatan sporcuları söyleşi programında bir araya getiriyor.

15 - 17 Kasım tarihleri arasında Pursaklar Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek olan 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası öncesi hazırlıklarına devam eden Pursaklar Belediyesi, turnuva öncesi 9 Kasım'da Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Şampiyonlar; Aylin Daşdelen, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Sedat Artuç’un yer aldığı yaşayan efsanelerle, Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezinde söyleşi programı düzenleyecek.

‘‘Spora ilgi duyan ve sporla iç içe olan başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimiz, söyleşi programımıza davetlidir’’

Turnuva öncesi Dünya Şampiyonları ile söyleşi programı gerçekleştireceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; " Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü başta olmak üzere sporcularımıza ilham kaynağı olacağını düşündüğümüz yaşayan efsaneler, şampiyonlarımız; Aylin Daşdelen, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Sedat Artuç ile birlikte söyleşi programı düzenleyeceğiz. Spora ilgi duyan ve sporla iç içe olan başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimiz, söyleşi programımıza davetlidir " dedi.