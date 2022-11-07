Ankara'da Tasarım Günlerine Yoğun İlgi!

PROFAM tarafından yönetilen, Türkiye’nin önde gelen alışveriş merkezlerinden ANKAmall, hafta sonu gerçekleştirdiği hediyelik eşya fuarı ile Ankaralıları birbirinden farklı tasarım ürünlerle karşıladı.

Değerli aksesuarlardan tasarım takılara, doğal taşlardan el yapımı tablolara ve el işlemesi ürünlere kadar yüzlerce hediyelik eşyanın yer aldığı stantlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Büyük küçük herkese hitap eden ürünlerin görücüye çıktığı fuarda ziyaretçiler ihtiyaçlarını karşılarken, yeni yıl alışverişini de yaptı.