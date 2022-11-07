07 Kas 2022 - 16:13- Belediyeler

Ankara Haber; Elektrikli Kamyon Keçiören’de Teste Girdi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracı TOGG’un üretim bandındandın inmesinin ardından bu kez de tamamen yerli imkânlarla Ford Otosan tarafından üretilen kamyon Keçiören Belediyesi tarafından test kullanımına alındı.
Ankara Haber; Elektrikli Kamyon Keçiören’de Teste Girdi... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Belediye önünde sergilenen elektrikli kamyonu inceleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yetkililerden detaylı bilgi aldı.

“DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ”

Tamamen yerli imkânlarla üretilen kamyonun seri üretime geçmesiyle birlikte büyük bir kullanım alanına sahip olacağını, hem enerji tasarrufu yönüyle hem de çevre dostu özelliğiyle büyük avantaj sunacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye için bir zamanlar hayal olan yerli ve milli araç üretimi bugün gerçekleşmiş durumda.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşen bu hayalimizi Türkiye olarak daha ilerilere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye bugün tüm dünyada elektrikli araç konusunda ortaya koyduğu başarıyla anılmaktadır. Bu vizyonla ortaya koyacağımız nice teknoloji hamlesiyle inşallah dünyada daha fazla söz sahibi olacağız. Bu üretimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi. 

Türkiye’de geliştirilen ve üretilen ilk yüzde 100 elektrikli ağır ticari aracın test sürüşü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılmıştı. Araç, 2022 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıtılmıştı. ​

# Ankara Haber; Elektrikli Kamyon Keçiören’de Teste Girdi..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi...
Ankara Haber; Sonbaharda Seyr-i Sefa Keçiören... mask
Ankara Haber; Sonbaharda Seyr-i Sefa Keçiören...
Ankara Haber; Başkent'in 5 Beyazı Öğrencilere Tanıtılıyor... mask
Ankara Haber; Başkent'in 5 Beyazı Öğrencilere Tanıtılıyor...
Başkentli Çocukların Seçim Heyecanı... mask
Başkentli Çocukların Seçim Heyecanı...
Ankara Haber; Keçiören'de Rengârenk Eğlence Durağı... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Rengârenk Eğlence Durağı...
Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada... mask
Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Şehit Aileleri ile Birlikte Çanakkale'de... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Şehit Aileleri ile Birlikte Çanakkale'de...
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında... mask
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Amigurumi Kursuna Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı... mask
Ankara Haber; Çankaya’nın Engelsiz Dershanesi 20. Yılını Kutladı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi...
Ankara Zabıtası’ndan Geniş Çaplı Denetim... mask
Ankara Zabıtası’ndan Geniş Çaplı Denetim...
Ankara Haber; Sonbaharda Seyr-i Sefa Keçiören... mask
Ankara Haber; Sonbaharda Seyr-i Sefa Keçiören...
Ankara Haber; Başkent'in 5 Beyazı Öğrencilere Tanıtılıyor... mask
Ankara Haber; Başkent'in 5 Beyazı Öğrencilere Tanıtılıyor...
Başkentli Çocukların Seçim Heyecanı... mask
Başkentli Çocukların Seçim Heyecanı...
Ankara Haber; Keçiören'de Rengârenk Eğlence Durağı... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Rengârenk Eğlence Durağı...
Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada... mask
Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Şehit Aileleri ile Birlikte Çanakkale'de... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Şehit Aileleri ile Birlikte Çanakkale'de...
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında... mask
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında...
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı... mask
ABB Çocuk Etkinlik Merkezlerinde Eğitimler Açık Havaya Taşındı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi...
Ankara Haber; Sonbaharda Seyr-i Sefa Keçiören... mask
Ankara Haber; Sonbaharda Seyr-i Sefa Keçiören...
Ankara Zabıtası’ndan Geniş Çaplı Denetim... mask
Ankara Zabıtası’ndan Geniş Çaplı Denetim...
Ankara Haber; Başkent'in 5 Beyazı Öğrencilere Tanıtılıyor... mask
Ankara Haber; Başkent'in 5 Beyazı Öğrencilere Tanıtılıyor...
Başkentli Çocukların Seçim Heyecanı... mask
Başkentli Çocukların Seçim Heyecanı...
Ankara Haber; Keçiören'de Rengârenk Eğlence Durağı... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Rengârenk Eğlence Durağı...
Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada... mask
Ankara Haber; Dünya Şampiyonları Pursaklar'da Bir Arada...
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Şehit Aileleri ile Birlikte Çanakkale'de... mask
Ankara Haber; Ertuğrul Başkan Şehit Aileleri ile Birlikte Çanakkale'de...
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında... mask
Ankara Haber; Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi 1 Yaşında...
Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

07 Kas 2022 - 16:13 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL