LÖSEV İstanbul'u turuncu aydınlattı

İSTANBUL (İGFA) - Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına bu yıl “İyi ki varsın LÖSEV” mesajı ile tüm Türkiye’de etkinliklere eş zamanlı olarak başlayan LÖSEV, farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.

Hafta dolayısıyla ülkede birbirinden farklı etkinliklere çocukluk çağı kanserleri içinde en sıkgörülen lösemiye dikkat çekmeyi sürdüren LÖSEV, haftanın ve löseminin rengi olan 'turuncu' rengi ve bir çok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılıyor.

Lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanırken, İstanbul’da da köprüler başta olmak üzere Galata Kulesi de her yıl olduğu gibi bu yıl da turuncu renge büründü.

Galata kulesi önünde kamuoyu bilinçlendirme çalışması da düzenleyen LÖSEV İstanbul ekibi, iyileşmiş gençler, aileler ve gönüllüler ile birlikte "İyi ki Varsın LÖSEV" mesajı verdi.