08 Kas 2022 - 09:17- Belediyeler G: 08 Kas 2022 - 09:18

Ankara Haber ; Çankaya Vergi Ödemede İkinci Taksit Son Gün 30 Kasım...

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Çankaya Belediyesi, vatandaşlara 2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin son gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. 
Ankara Haber ; Çankaya Vergi Ödemede İkinci Taksit Son Gün 30 Kasım... mask
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Çankaya Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemekle yükümlü mükelleflerine 2022 yılı ikinci taksiti son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı. Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede vatandaşların faizle karşılaşmaması için vergilerini belirtilen tarihi kaçırmadan ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Çankaya Belediyesi, vatandaşlara banka ve belediyenin internet sayfasından online vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor.   

E-BELEDİYE VE BANKA YOLUYLA ÖDEME İMKANI 

Çankayalı vergi mükellefleri tahsilat bürolarının yanı sıra belediyenin internet sayfasından ve Halkbank şubelerinden 30 Kasım’a kadar ödemelerini yapabilecek.   

Vatandaşlar semtlerde bulunan tahsilat bürolarında hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Kızılay’da bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı binasında ise 08.00-17.00 saatleri arasında vergilerini yatırabiliyorlar.    

Çankaya Belediyesine bağlı tahsilat şubelerinin adres ve telefonları ise şöyle:   

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00 

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi – 481 21 36 

Yıldız Tahsilat Bürosu: Turan Güneş Bulvarı Tiflis Cad. No 38 - 441 66 54 

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99 

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi 

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 - 235 93 87 

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu: 1534 Sok. ile 1524 Sok. kesişimi -284 83 70 

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08 Kas 2022 - 09:17 - Belediyeler

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