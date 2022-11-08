Ticari Kredi Faizleri Yüzde 18'lere Geriledi! Bakan Nebati açıkladı...

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların ticari kredilerindeki büyümeye ve ticari faiz oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Bakan Nebati paylaşımında, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışımızı desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, anti enflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

Nebati, KOBİ'lerin kredilere kolay erişimini önceliklendirdiklerini ve KOBİ kredilerinin, "tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla" büyüdüğünü belirtti. "Bu kapsamda, işletmelerimizin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağlıyoruz" diyen Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nitekim, Temmuz sonunda ticari kredi faizleri yüzde 30 civarındayken, şimdi yüzde 18'lere gerilemiştir. Uyguladığımız politikalar sonucunda sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığı yüksektir. Bankacılık sektörünün kredi hacmi ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 68,2 artarken, aynı dönemde ticari kredi büyümesiyse yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşmiştir".