08 Kas 2022 - 11:38- Belediyeler G: 08 Kas 2022 - 11:39

Ankara Haber; Pursaklar'da Çocuklar Hayatı Deneyimleyerek Öğreniyor...

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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda minik öğrencilere, süt ve süt ürünlerinin faydalarını öğretmek amacıyla yoğurt mayalama etkinliği düzenlendi.
Ankara Haber; Pursaklar'da Çocuklar Hayatı Deneyimleyerek Öğreniyor... mask
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Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında, öğrencilerin öğrenme süreçlerini verilen kaliteli eğitimin yanı sıra her hafta farklı bir konseptle düzenlenen etkinliklerle öğrenmeleri için neden sonuç ilişkisini bizzat görüp, deneyimleyebilmeleri için yoğurt mayalama etkinliği gerçekleştirildi.

Nezaket Okulu eğitmenleri, çocukları etkinliğin her aşamasına dahil ederek sütün yoğurda dönüşümünü deneyimlemesine olanak sağlayarak, sütün nasıl mayalandığı hakkında bilgiler verdi. Minik öğrenciler, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan yoğurdun hangi aşamalardan geçtiğini, sütün faydalarını ve sütten elde edilebilecek ürünleri tanıdılar. 

‘‘Gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarımız, deneyerek öğrenmeleri nedeniyle konuyu daha iyi kavrıyor’’

Çocukların hayata dair her konuda bilgi sahibi olabilmeleri için birçok konu hakkında eğitici etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Nezaket Okullarımızda eğitim alan öğrencilerimizin etkinliğin her aşamasına dâhil edilerek, yaşayarak öğrenme fırsatı bulmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız süt ve süt ürünlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin içinde olduklarında daha çok mutlu hissediyorlar. Deneyerek öğrenmeleri nedeniyle de öğrencilerimizin, konuları daha iyi kavramalarına imkân sağlıyoruz" dedi.
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08 Kas 2022 - 11:38 - Belediyeler

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