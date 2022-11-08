08 Kas 2022 - 16:11- Spor

Başkent Ekibi Gençlerbirliği Kupa Maçına Hazır...

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Gençlerbirliği kupa maçına hazır Ziraat Türkiye Kupası’nda Bayburt Özel İdare Spor ile yarın sahasında karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent Ekibi Gençlerbirliği Kupa Maçına Hazır... mask
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, bu maçın hazırlıklarını kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde, yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çalışmaya geçen kırmızı-siyahlı ekipte, kupa maçında oynayacak olan futbolcular 5’e 2 top kapma oyunuyla çalışmalarını sürdürürken kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarının ardından yaptığı sprintle antrenmanı tamamladı.

Diğer gruptaki oyuncular ise dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı. İkinci grupta yer alan oyuncuların antrenmanı şut ve gol çalışmasıyla son buldu.
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08 Kas 2022 - 16:11 - Spor

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