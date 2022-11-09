Ankara Haber; Çankaya'da Ağız ve Diş Sağlığında Ücretsiz Hizmet...

Çankaya Belediyesi semtlerde bulunan poliklinikleriyle ağız ve diş sağlığı hizmetini ücretsiz olarak veriyor. Sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Yıldız Hizmet Binası içindeki Prof. Dr. Nusret Fişek, Dikmen Hüseyin Kölemenoğlu ve 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerine ihtiyaç duyan her vatandaş başvurabiliyor.

Sağlık hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve ücretsiz olması gerektiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hiçbir koşul aranmadan halkımızın kolaylıkla ulaşabilecekleri 3 noktada hizmet veriyoruz. Günümüz koşullarında oldukça maliyetli bir ihtiyaç olan ağız-diş sağlığı teşhis ve tedavisini biz belediye olarak ücretsiz sağlıyoruz. Sağlığa erişimi mümkün olduğunca kolaylaştırmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği işlemlerinden yararlanmak için randevu almak yeterli oluyor. Hizmetin verildiği ağız ve diş sağlığı polikliniklerinin adres ve telefonları ise şöyle:

Hüseyin Kölemenoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen Tel: 482 56 60 Prof. Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sokak Yıldız Hizmet Binası içi Tel: 458 90 40 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği: İşçi Blokları Mahallesi 1534. Sokak ile 1524. Sokak Kesişimi Tel: 285 85 99