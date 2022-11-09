09 Kas 2022 - 11:56- Belediyeler G: 09 Kas 2022 - 11:57

Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor...

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Kırsal mahallelerde yapmış olduğu Köy Fırınları ile vatandaşların büyük teveccühünü kazanan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yuva Mahallesi’nde vatandaşların misafiri misafir oldu.
Ankara Haber; Pursaklar’da Köy Fırınları Buram Buram Ekmek Kokuyor... mask
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Sirkeli’de iki tane olmak üzere, Karşıyaka, Kösrelikkızığı ve Yuva Mahallelerinde Köy Fırınlarını hizmete kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yuva Mahallesinde bulunan Köy Fırınında vatandaşların misafiri misafir oldu.

Mahalle sakinlerinin daveti üzerine Yuva Mahallesine giden Ertuğrul Başkan, hanımların Köy Fırınında yapmış oldukları ekmek ve çöreklerinin tadına bakarak, vatandaşlarla dolu dolu vakit geçirdi. 

‘‘Yaptığımız köy fırınlarının yoğun olarak kullanılması da bizleri ayrıca mutlu ediyor’’

Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen Köy Fırınlarının kadınların işini kolaylaştırdığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Fırınlarımız, kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk bağlarını yeniden sıkılaştırarak, hemşehrilerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirme imkânı sağlayıp, komşular arası paylaşım duygusunu da artırmaya yardımcı oluyor.

Yaptığımız köy fırınlarının yoğun olarak kullanılması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ayrıca Anadolu Kültür mirasımıza da sahip çıkmış oluyoruz. Bugün köy fırınımızda bu lezzetli yemekleri bizlere hazırlayan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Köy Fırınlarında mahalle sakinleri, ekmek ve çörek yapımı başta olmak üzere bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerde geniş katılımlı toplantılarda birbirinden lezzetli yemekleri gönül rahatlığıyla, kolaylıkla pişirebiliyor.

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09 Kas 2022 - 11:56 - Belediyeler

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