09 Kas 2022 - 12:14- Belediyeler G: 09 Kas 2022 - 12:15

Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre yeni Balık Hali’nin açılması ve sezonun başlamasıyla birlikte Başkentte 3 bin tondan fazla palamut satıldı. Ayrıca; eylül ve ekim aylarında en çok satılan meyve kavun, sebze ise domates oldu.
Ankara Haber; Ankaralı En Çok Palamut Kavun ve Domates Tüketti... mask
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Ankara’da havaların soğumasıyla birlikte meyve-sebze ve balık tezgâhlarında da değişiklikler görülmeye başladı. Başkentliler C vitamini bakımından zengin olan kış meyvesi ve sebzelerine yönelirken, ABB tarafından inşa edilen yeni Balık Hali’nin açılması ve sezonun başlamasıyla da hareketlilik başladı. 

EN ÇOK DOMATES VE KAVUN TÜKETİLDİ

Yaz meyve ve sebzeleri havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yerini sarı ve turuncunun her tonuna sahip kış meyve ve sebzelerine bırakırken Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nin eylül ve ekim ayları verileri açıklandı.

Bu aylarda en çok satılan meyve kavun, sebze ise domates oldu. Başkentliler, eylül ve ekim aylarında 13 bin tonun üzerinde kavun, 23 bin tonun üzerinde de domates tüketti. Kavunu üzüm ve mandalina izlerken domatesin ardından en çok tüketilen sebzeler patates, biber ve salatalık oldu. 

3 BİN TONU AŞKIN PALAMUT SATILDI

Eylül ayında başlayan balık sezonu ve ABB’nin yeniden inşa ettiği Balık Hali’nin de açılmasıyla balıkçı tezgâhları hareketlendi. Kaliteli bir protein kaynağı olan ve mineraller ile vitamin bakımından oldukça zengin olan balıkta Ankaralıların tercihi palamut oldu. Eylül ve ekim aylarından 3 bin tondan fazla palamut satıldı. En çok satılan balık türlerinde yaklaşık 500 bin ton ile sardalya ikinci sırada, 412 bin ton ile hamsi üçüncü sırada yer aldı.

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09 Kas 2022 - 12:14 - Belediyeler

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