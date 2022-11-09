Ülkemizde Bir İlk: Ağır Depresyon Hastasına Beyin Pili Ameliyatı Uygulandı!

12 yıldır ağır depresyon ile mücadele eden ancak bir türlü sağlığına kavuşamayan 31 yaşındaki Suudi Arabistanlı hasta Alghamdi Alaa Saeed A, hastalığı sebebiyle defalarca intihar girişiminde bulundu. Yıllarda görmüş olduğu ağır depresyona yönelik ilaçlı tedaviye rağmen bir türlü sağlığına kavuşamayan hasta, Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı beyin pili ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Operasyonu, Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk tarafından gerçekleştirilen hasta, yeni hayatının bambaşka bir hal aldığını dile getiriyor.

“Yıllarca mücadele ettiğim hastalığım yüzümden evden hiç dışarı çıkmıyor ve sürekli intihar etmeyi düşünüyor ve deniyordum. Ancak Doktor Sait Bey’in başarılı ameliyatı sonrası çalıştırılan beyin pili ile çok daha mutlu ve o kötü düşüncelerimden arınmış oldum.” dedi.

Henüz 31 yaşında olan Alghamdi Alaa Saeed A 12 yıldır ağır depresyon hastalığı ile mücadele ediyordu. İlaca yönelik tedavinin etkisiz kalması ile birlikte, 12 kez intihar etme girişiminde bulunduğunu söyleyen Alghamdi Alaa Saeed A, yaşadığı zor günlerin sonucunu aile ve sosyal hayatının parçalanması olarak tanımlıyor. Çareyi ilaçla bulamayan 31 yaşında ki hasta, son çare olarak beyin pili ameliyatı ile çözüm aramış.

Hastalık ile ilgili uzun süredir yapılan çalışmalar devam ederken daha önce herhangi bir ameliyat gerçekleştirilmemiş.

Özellikle Depresyonun “Beyin Pili Ameliyatı” yöntemi ile uygulanmasını Türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde ilk kez gerçekleştiren Doç. Dr. Sait Öztürk ise hastasının şifa bulması ile bölgede ve ülkemizde adeta bir ilke imza atmış.

MAJÖR DEPRESYON HASTALIĞINA İLK DEFA BEYİN PİLİ AMELİYATI

Yapılan işlemle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Sait Öztürk “Ülkemizde ilk defa majör depresyon dediğimiz bir hastalıkta beyin pili ameliyatı uyguladık” dedi.

Sanılanın aksine Beyin pili ameliyatlarında hastanın beynine herhangi bir pil takılmadığını özellikle dile getiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, “Beyin pili ameliyatları düşünüldüğünün aksine beyne bir pilin takıldığı ameliyatlar değildir. Hastanın kafatasına iki taraflı, yaklaşık 7-7,5 santimetre uzunluğunda kablolar yerleştiriyoruz. Ardından bu kabloları hastanın kulağın arkasından, göğüs bölgesine uzatıp dışarıdan görünmeyecek şekilde pili göğüs boşluğunda oluşturduğumuz bir cebe yerleştiriyoruz. Beyin pili ameliyatları ülkemizde daha çok hareket bozuklukları ve Parkinson gibi titreme hastalıklarında kullanılan bir tedavi iken ilk defa bir psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde beyin pili yöntemini uyguladık. Bu ameliyat oldukça düşük riskli bir ameliyattır. Ameliyatı 2 aşamalı yaptık; ilk aşamada hastanın beynindeki ilgili depresyondan sorumlu olan alana kablolar yerleştirdik. Bu aşamada yerleştirdiğimiz kablonun doğru yerde olup olmadığını anlamak için hastanın bizimle uyanık kalmasını sağladık. Eğer doğru yerdeyse, pil çalıştırıldığında olası bir yan etki olup olmayacağını tespit etmek için yine hastanın uyanık kalmasına ihtiyacımız vardı. İkinci aşamada ise genel anestezi altında pili göğüs bölgesine yerleştirdik” şeklinde yapılan işlemi anlattı.

“AĞIR DEPRESYONLA MÜCADE EDEN, ELEKTROŞOK TEDAVİSİ GÖRMÜŞ BİR HASTAYDI”

Operasyonu ülkemizde ilk kez gerçekleştiren başarılı Cerrah Dr. Öztürk Alghamdi Alaa Saeed A’nın hastalığına ilişkin:

“Depresyona yönelik uygulanmış beyin pili ameliyatlarının 6’ncı ay, 1’inci yıl ve 5’inci yıl sonuçlarını incelediğimizde 6’ncı ayda yüzde 30 ile 25, 1’inci yılın sonunda genellikle yüzde 50 ile 55, 5’inci yıl sonuçlarında ise yaklaşık yüzde 75 oranında depresif duygu durum bozukluğunun gerilediğini bildiren yayınlar mevcut. Hastamız da oldukça dirençli olup, 12 yıldır depresyon tanısı olan ve elektroşoka kadar giden çok ciddi tedaviler almış, sosyal yaşantısı olmayan, aile bütünlüğü bozulmuş bir hastaydı. Suudi Arabistan’dan ülkemize refere edilen hasta ile detaylı değerlendirme sonrasında beyin pili ameliyatı yapılmasına karar verdik ve ameliyatını başarıyla uyguladık. Beyin pilleri ameliyatında kullanmış olduğumuz piller ileri teknolojik ürünlerdir. Hastamızda da şarj edilebilen, ömrü yaklaşık olarak 15 ile 18 yıla kadar uzayan bir sistem kullanıldı. Hastamız ortalama 2-3 haftada bir kablosuz cihaz sayesinde evde televizyon izlerken, seyahat ederken vücuda herhangi bir şey eklenmeden pilini şarj edebilecek.”

DÜNYADA EN AĞIR TÜRLERİ OLAN İKİNCi HASTALIK: “DEPRESYON”

Alghamdi Alaa Saeed A’nın tedavisine eşlik eden bir diğer doktor olan Psikiyatri Uzm. Dr. Yeşim Ruhat Kutlu oldu. Kutlu Ağır depresyon ve hastalığın boyutuyla ilgili ise şunları söyledi:

“Hastamız uzun yıllardır tedavi aldığı halde tedavilere cevap vermeyen bir depresyon hastası. Depresyon Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dünyada çok ağır türleri olan ikinci sıradaki hastalık olarak kabul ediliyor. Birçoğumuzun bildiği depresyon türü gündelik hayatta biraz istek kaybının olduğu, yaşam enerjimizin, yaşama sevincimizin azaldığı, daha önce yapmak istediğimiz şeylerden eskisi kadar keyif almadığımız, mutlu olduğumuz şeylerin bizi eskisi kadar mutluluk vermediği hafif, orta şiddetli depresyon türleridir. Ama eğer depresyon ortadan ağıra doğru gitmeye başlarsa biz gündelik işlerimizi yapamaz hale geliyoruz. Giderek ilerlediğinde ise yataktan çıkamadığımız, günlerce doğru düzgün beslenemediğimiz, öz bakımımızı yapamadığımız, duşumuzu alamadığımız, sevdiğimiz şeylerden bile eskisi gibi keyif alamadığımız ağır şiddetli depresyonlar ortaya çıkıyor. Bu depresyonlarda bazen çok çeşitli tedavilere rağmen sonuç alamıyoruz. Başta çoklu ilaç tedavileri kullandığımız oluyor. Bazen hastalarımız ‘Bize bu kadar ilaç fazla değil mi?’ diye soruyor ama ağır bir depresyonda ikili- üçlü ilaç tedavilerini 6 ay 1 yıl gibi uzun sürelerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Eğer bu çoklu ilaç tedavileriyle sonuç alamazsak elektroşok, manyetik stimülasyon tedavileri gibi eski ama ilaç dışı tedavilere başvuruyoruz.”

Özellikle ileri teknoloji yöntemlerin gelişmesi ile birlikte cerrahi tedavilerden de faydalandıklarını sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Kutlu, “Suudi hastamız da yaklaşık 12 yıl boyunca çok çeşitli ilaç tedavileri kullanmış, elektroşok, manyetik stimülasyon tedavisi almış ancak buna rağmen düzelememişti. Kendisi süreç içinde intiharla, ölümle, ateşle, öteki dünyayla ilgili tekrarlayıcı hatta neredeyse takıntılı düşüncelere kapılıp giden, gündelik hayatını sürdürmekte oldukça zorlanan bir hastaydı. Bu nedenle artık tedavide cerrahi seçenekleri denemek istedik ve ameliyatını yaptık” diye yaşanan süreci özetledi.

“AĞIR DEPRESYON İLE EVDEN ÇIKAMAZ HALE GELDİM”

12 yıldır adeta esir hayatı yaşayan Suudi Arabistanlı 31 yaşındaki hasta Alghamdi Alaa Saeed A, hayatının neredeyse paramparça olduğunu dile getiriyor. “12 yıldır bu hastalıkla uğraşıyorum. Genç yaştan itibaren hayatım adeta çekilmez hale gelmişti. Defalarca intihar girişimi, mutsuzluk ve daha niceleri. Ancak bir gün internette bu hastalıkla ilgili tedavi yöntemlerini gösteren bir videoya rastladım ve o noktadan sonra hayatımın değişeceğine oldukça inandım ve öyle de oldu. Doç. Dr. Sait Öztürk’e ulaşarak tedavi oldum. Benim gibi hastalığı olan tüm hastalara bu ameliyatı olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Geç olmadan lütfen bu ameliyatı olun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türkiye’de ve Ortadoğu’da ilk defa gerçekleştirilen bu yöntem ile ağır depresyon hastaları beyin pili yöntemi ile bu şikâyetlerinden kurtuluyor. Operasyonu Türkiye’de ilk defa gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk ise 12 yıllık yaşanmaz bir hayatın tekrar yaşanabilir hale gelmesinden oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.