Ankara Haber; Çankaya Atasını Andı...

Alper Taşdelen: "Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Atatürk ölmez. Atatürkçüler ölmez. Devrimciler asla ölmez. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Çankaya bir kaledir. Çankaya Atatürk'ün kalesidir. Çankaya Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün, tam bağımsızlığın kalesidir." dedi.

Çankaya Belediyesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümünde anma töreni düzenledi. Belediye binası önünde yer alan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı saat 9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşını hep bir ağızdan okuyan Çankayalılar, Atasına saygısını ve minnetini bir kez daha gösterdi.

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Önderimiz, rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılındayız. Atamızı saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz. Hiçbir ulusun lideri yoktur ki aradan 84 yıl geçmesine rağmen bu şekilde anılsın, hasretle, özlemle alınan her nefeste olsun. İşte o önderin adı Mustafa Kemal Atatürk'tür... Ne mutlu ki bize onun gibi bir rehberimiz var.

Kalbimizde sevgisi aklımızda fikirleri daima yolumuzu aydınlatacak. Yunus Emre’nin ‘ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil’ sözünde dediği gibi Atatürk de o canların en kıymetlisidir. Çünkü fikirler ölmez. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Atatürk ölmez. Atatürkçüler ölmez. Devrimciler asla ölmez" dedi.

"BU BİR ÇOBAN ATEŞİDİR"

Çankaya'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

"Çalışma arkadaşlarıma, yoldaşlarıma ve Çankayalılara her zaman söylüyorum. Çankaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. Bu yüzden biz başarılı, çalışkan olmak zorundayız. Çünkü bizim Atatürk'e ayrı bir borcumuz var. Biz O'nun ilçesiyiz. 8 yıldır da bu başarıyı hep birlikte sergiliyoruz. Rekorları kırıyoruz. Eserleri ve ilkleri hayata geçiriyoruz.

Bütün verilerde Çankaya en başarılı ilçe oluyor. Bu vesile ile Atatürk'e olan borcumu ödemek noktasında bana yoldaşlık ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çankaya'da bunu başarıyoruz, ama bir borcumuz daha var. Çankaya'da oluşturduğumuzu bütün Türkiye'de başarmak. Türkiye'yi de Çankaya'nın yaşam standartlarına, hizmet aşkına eriştirmek gibi bir borcumuz var. Bu bir çoban ateşidir.

Biz bunu Çankaya'dan yaktık. Bu güzel memleketi yeniden Atamıza layık hale getirmek bizim borcumuz. Çünkü bizler bu vatana karşılıksız hizmet edenleriz. Ranta değil halka hizmet edenleriz. Çünkü bizler bağımsızlık için çok büyük bedeller ödeyenleriz. Herkes bilsin bizler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz.

Çankaya bir kaledir. Çankaya Atatürk'ün kalesidir. Çankaya Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüğün, tam bağımsızlığın kalesidir. Öyle olmaya da devam edecektir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı..."