Ankara Haber; Pursaklar'da Yeni Şefler Yetişiyor...

Yeni şeflerin istihdamına destek vermek ve aşçılığın püf noktalarını hem teorik hem de pratik eğitimlerle veren Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi, işin ehli olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yeni ustalar yetiştiriyor.

Ülkeye yeni ustaların kazandırılması amacıyla dünyaca Ünlü şefleri ilçede ağırlayan Pursaklar Belediyesi, Şef Emre Geyikçi ve Ramazan Tuğluoğlunun katılımıyla Karaköy ve Adana böreği ile kadayıf dolmasını en lezzetli şekilde yapmanın püf noktalarını öğretti.

Hanımların aldığı eğitimleri yakından takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu, kursiyerlerle birlikte usta şeflerin yapmış olduğu lezzetli kadayıf dolmasının tadına bakmayı ihmal etmedi.

Hanım Evleri Birçok Farklı Alanda Kurs Alma İmkânı Sunuyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip vb. birçok hobi ve meslek edinme kursları verilmektedir.