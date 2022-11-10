10 Kas 2022 - 14:14- Belediyeler G: 10 Kas 2022 - 14:15

Ankara Haber; Keçiören Ata’sını Andı...

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Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı`nda anma töreni düzenledi. Anma programı 09.05`te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Keçiören Belediyesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları meydanda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.
Ankara Haber; Keçiören Ata’sını Andı... mask
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Keçiören Belediyesi ayrıca 10 Kasım’a özel ‘Atatürk Kıyafetleri Sergisi’ni açtı. Bu kapsamda ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sanat Galerisi’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim, askerlik ve siyasi yaşamı boyunca giydiği dönemsel kıyafetler Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi öğrencileri tarafından sergilendi ve tanıtıldı. Kıyafetleri giyen oyuncular Atatürk’ün başarılarla dolu yaşantısını dönemsel olarak anlattı.

Genç öğrenciler ve kreş öğrencileri tarafından ziyaret edilen özel sergide konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fani âlemden baki âleme irtihal ettiği gündür. Bir devlet nasıl kurtuldu, bir devlet nasıl kuruldu bunu bugünün şartlarında anlamak kolay değil.

Atatürk sadece o dönemi değil geleceği de görmüştür. Atatürk'ü okumalıyız. Atatürk bu toprağın çocuğu, bu toprağın sesi, bu toprağın nefesidir. Dünya tarihi, devletler tarihi ve dinler tarihi gibi birçok okumalar yapmıştır. Ortaya koyduğu ufuk açıcı miraslar vardır. Emperyalist ülkeler üzerimize çullanmıştı. Ama Atatürk sömürgecileri yenerek devletimizi kurdu. 22 milyon kilometre karenin bakiyesi olan bir devlet kurmak kolay değildir.

Gencecik yaşında mandalığı kabul etmeyerek; ‘Ya istiklal ya ölüm’ ve ‘Türk milleti esareti, tutsaklığı asla kabul etmez ya hür yaşar ya da vatanı için şehit olur’ diyerek Milli Mücadeleyi başlatan liderdir Atatürk. Devletimiz varsa bizler varsak Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Rabbim Milli Mücadelemizin komutanı büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman şehit ve gazilerimizden razı olsun. Allah mekânlarını cennet eylesin.” dedi.

10 Kasım’a özel Atatürk Kıyafetleri Sergisi yarın da ziyarete açık olacak. Keçiören Belediyesi 10 Kasım’a özel, Atatürk’ün vefatının yer aldığı haberlerin derlendiği bir de tarihi gazete basarak Ankara’nın dört bir yanında vatandaşlara dağıttı.

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10 Kas 2022 - 14:14 - Belediyeler

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