10 Kas 2022 - 16:17- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak'ta Kırsal Destekler Sürüyor...

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Kırsal kalkınma programı kapsamında farklı desteklerle çiftçilerin yanında olan Mamak Belediyesi, tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da üzerine düşeni yaptı. Bölgede besicilik yapanlara fiğ tohumu desteği verildi. 
Ankara Haber; Mamak'ta Kırsal Destekler Sürüyor... mask
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Mamak Belediyesi çiftçilere tohum desteğini sağlarken besicileri unutmadı. Kırsal kalkınma programı kapsamında farklı desteklerle çiftçilerin yanında olan Mamak Belediyesi, tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da üzerine düşeni yaptı. Bölgede besicilik yapanlara fiğ tohumu desteği verildi.  

Ekolojik Vadi’de “Fiğ Tohumu Dağıtım Programı” düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz’ın katılımları ile gerçekleşen programda besicilere 150’şer kg fiğ tohumu dağıtıldı. Mamak Belediyesi’nin hayvan yemi olarak kullanılan fiğ tohumu desteğinden faydalanan besiciler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti. 

Besicilere Fiğ Tohumu Desteği 

Başkan Murat Köse, fiğ tohumu desteklerini besicilere kendi elleriyle teslim etti. Besicilerin sevincini ve heyecanını gördükçe mutlu olduklarını söyleyen Başkan Murat Köse, “Çiftçilerimize fiğ tohumu vererek destek olmaya devam ediyoruz. Nohut, buğday , arpa, ayçiçeği ile birlikte şimdi de hayvancılık yapan çiftçilerimizin en önemli ihtiyacı olan yem ürünü olan fiğ tohumu desteği veriyoruz. Mazot ve gübre desteği hazırlıklarımızı da yapıyoruz” dedi.
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10 Kas 2022 - 16:17 - Belediyeler

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