Ankara Büyükşehir'den Fotoğraf Severlere Çağrı: Siz Çekin Biz Paylaşalım...

Başkentli fotoğrafseverlere çağrıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan çektikleri Ankara temalı fotoğrafları göndermelerini istedi. Gönderilen fotoğraflar, hava durumu görsellerinde kullanılırken, @abbbasin hesaplarından gönderenin adıyla paylaşılacak.

Fotoğraf sanatçılarından Ankara temalı fotoğraflarını paylaşmaları istendi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı; gönderilen fotoğrafları @abbbasin hesabından fotoğrafçının ismiyle paylaşılacak.

HAVA DURUMU GÖRSELİ OLARAK KULLANILACAK

Başkenti her mevsiminde ayrı bir güzelliğe ulaşan parklarını, rekreasyon alanlarını, sokaklarını ve tarihi yerlerini çektikleri karelerle ölümsüzleştiren ve fotoğraflarının daha geniş kitlelere ulaşmasını isteyen vatandaşların https://forms.ankara.bel.tr/hava-durumu linki üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Gönderilen fotoğraflar; Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın (@abbbasin) hesaplarından düzenli olarak yapılan hava durumu paylaşımlarında kullanılacak. Hazırlanan görsel fotoğraf sahibinin adıyla paylaşılacak.