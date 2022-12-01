Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”...

Çankaya Belediyesi, soğuk havaların etkili olduğu Ankara’da vatandaşlara saat 07.00-09.00 saatleri arasında sıcak çorba ikramına başladı. Kentin en yoğun olduğu Kızılay’dan geçen Ankaralıları Başkanlık Binası önünde sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi A1 kapısı, Hacettepe Üniversitesi mevkiinde Koru Metrosu, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin bulunduğu Beşevler’de öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

2015 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye sıcak çorba ikramında bulunan Çankaya Belediyesi, sabah 07.00-09.00 saatleri arasında yapılan çorba dağıtımını, kış boyunca sürdürecek.