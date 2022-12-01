01 Ara 2022 - 11:02- Belediyeler G: 01 Ara 2022 - 11:03

Ankara Haber; Keçiören Üzüm Bağında Kış Hazırlığı...

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Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum’daki 23 dönümlük alana kurulan üzüm bağında kış hazırlığı yapıldı. Belediye bünyesindeki ziraat mühendisleri eşliğinde bahçıvanlar tarafından yürütülen çalışmayla üzüm fidelerinin sağlıklı gelişimi için gübre ve toprak atımı yapıldı.

Ankara Haber; Keçiören Üzüm Bağında Kış Hazırlığı... mask
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Fideleri tek tek kontrol eden ziraat mühendisleri bitkilerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktardı. Bu bağda Ankara’nın iklim şartlarına uygun olarak seçilen üzüm türlerini yetiştirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Üzümlerimizin gelişim sürecini hızlandıracak rutin kontrollerimizi yapıyoruz.

Her bir üzümle tek tek ilgileniyor, gelişim sürecini yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki yıl meyve vermeye başlayacak olan bağımızı vatandaşlarımızla paylaşarak lezzetli üzüm tüketmelerini sağlayacağız. Asıl amacımız tarımsal üretimi her alanda teşvik etmektir. Özellikle ata tohumunu geliştirip gelecek nesillere aktarma konusunda büyük çaba gösteriyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesine ait üzüm bağında Hasan Dede, Hatun Parmağı, Alphonse, Klevli ve Çavuş türünden 5 çeşit üzüm yetiştiriliyor. 3 bin 500 köke yakın üzümün bulunduğu bağdan önümüzdeki yıl mahsul alınması bekleniyor.​
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01 Ara 2022 - 11:02 - Belediyeler

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